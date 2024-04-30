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"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

Юрий Берендий
30 апреля 2024, 18:19
В ВСУ отметили, что российские оккупанты пытаются психологически сломать украинцев, нанося удары и на Новый год и на Пасхальные праздники.
'Ничего святого': в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией
В ВСУ прокомментировали возможность перемирия на Пасху и Олимпийские игры / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 31 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские войска будут продолжать наносить удары по Украине и осуществлять штурмовые операции на фронте несмотря на громкие заявления о перемирии. Об этом в эфире NV сообщил представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, майор Илья Евлаш, комментируя информацию о возможном прекращении боевых действий на период Пасхальных праздников и Олимпийских игр.

По его словам, в прошлые годы никакого перемирия не было, не будет и в этом году.

"Россия уже анонсировала, кажется, что Пасхального перемирия не будет. Россияне уже сообщали о каких-то перемириях были в 22-23 году. Но, как мы видим, никакого перемирия не было. Просто ничего больше, чем громкие слова, громкие заявления", - отметил Евлаш.

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Кроме того, он добавил, что война будет продолжаться. По его словам, российские оккупанты показали, что у них нет ничего святого.

"Они бьют и на Новый год... Чтобы сломать. Это желание нагадить людям, сломать их психологически, показать, что у вас нет шанса, что вы проиграете. Это больше даже и психологическое давление на людей, которые находятся внутри страны, в тылу, в том числе. Однако, как мы видим, сейчас мы все равно держимся", - рассказал Илья Евлаш.

Он отметил, что уже третий год идет полномасштабное вторжение, 10 лет война, однако российским войскам не удалось достичь своих стратегических планов по уничтожению стратегической инфраструктуры Украины.

"Как мы видим, связь есть, свет есть, мы продолжаем существовать. Конечно, это неприятно, когда нет света дома, ты не можешь прийти нормально поработать. Это все, конечно, что влияет. Мы видим, что противостояние, оно достаточно жесткое. И даже в такие праздники, на Пасху, они могут наносить удары. Они сейчас выдержали определенную паузу несколько дней подряд", - подчеркнул представитель Воздушных Сил.

По данным Воздушных Сил, российские оккупанты сейчас проводят активную разведку и, вероятно, готовятся к новому удару.

"Он (противник - ред.) сейчас пару дней выждал, нанес удар по нашим тепловым энергетическим станциям. Сейчас мы фиксировали, с наибольшего "шахэды" были в последние дни. Сейчас мы ждем, мы не можем исключать того, что этой ночью враг не осуществит снова комбинированную атаку. И опять же по нашим энергетическим объектам", - резюмировал Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Ракетный удар по Украине на Пасху - угроза обстрела со стороны РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным руководителя департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Ивана Слычко, российские оккупанты могут осуществить ракетный удар по территории Украины во время празднования Пасхальных праздников.

Военный эксперт, председатель украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечает, что россияне давно не применяли стратегическую авиацию, что может свидетельствовать об их планах накопления сил для массированного ракетного удара .

Геннадий Рябцев, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, заявляет, что после ракетного удара российских оккупантов в марте не существует угрозы разрушения плотины ДнепроГЭС.

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