Угроза масштабного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ

Военный аналитик указывает на то, что россияне могут нанести ракетный удар с использованием стратегической авиации в любой момент.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-masshtabnogo-raketnogo-udara-po-ukraine-ekspert-raskryl-novuyu-taktiku-rf-10549907.html Ссылка скопирована

Россияне могут нанести ракетный удар по Украине в любой момент / Коллаж Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

Россияне относительно давно не применяли стратегическую авиацию. Это может свидетельствовать о том, что враг накапливает силы для того, чтобы нанести массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Они понимают, что их комбинированные удары в начале этого года - в конце прошлого начала не привели к тем убыткам, на которые очень рассчитывали россияне", - сказал он.

Военный эксперт отмечает, что план российского военно-политического командования заключался в том, чтобы нанести Украине серьезные потери, однако этого не произошло.

видео дня

"Они вынуждены накапливать вооружение, чтобы иметь запас для массированного ракетного удара. Нам, в свою очередь, нужно всегда быть готовыми к тому, что в любой момент россияне действительно могут нанести ракетный удар", - отметил Сергей Кузан.

Он также отмечает, что сейчас, благодаря хорошо разработанной системе противовоздушной обороны, россияне ищут новые подходы и не прибегают просто к ракетным ударам. По мнению эксперта каждый их атака теперь становится скрупулезно спланированной операцией, поскольку им все труднее прорваться через наш противовоздушный щит.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажным домам в Кривом Роге. В результате удара есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Россия почувствует ответный удар за эти преступные действия.

Кроме того, 6 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту Одессы, когда ракета, запущенная российскими оккупантами, упала всего в 300-400 метрах от их места нахождения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.