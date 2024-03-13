100% могут получить бронь: нардеп назвал категорию украинцев, которых не мобилизуют

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает правки к законопроекту о мобилизации, сказал нардеп.

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Кто может быть уверен, что его не мобилизуют / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Новый законопроект о мобилизации предусматривает предоставление брони от мобилизации всем полицейским. Однако пока никто на 100% не может сказать, как в конечном варианте будет выглядеть новый закон. Об этом сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей Демченко в эфире "Новини.LIVE".

"Относительно полицейских могу сказать, что на сегодняшний день законопроект, в частности в разрезе этого вопроса решает таким образом, чтобы полицейским всем предоставить бронь по мобилизации... Без определения какого-то конкретного количества, в процентах от общего количества, как предлагалось предварительно", - рассказал Демченко.

По его словам, сейчас Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает правки к законопроекту, далее документ должен пойти в сессионный зал парламента.

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"По меньшей мере, исходя из того, что правки еще не рассматривались с участием авторов правок... Первые 300 правок из 4-х тысяч с лихвой будут рассматриваться", - отметил нардеп.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в следующей "волне" мобилизации в ВСУ могут привлечь до 500 тысяч человек из 3,7 миллиона граждан, которые могут взять в руки оружие. Сейчас около 330 тысяч военных находятся на фронте. Минобороны объяснило, что новая мобилизация обновит состав подразделений на передовой и заменит погибших.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11079, который предусматривает освобождение осужденных от отбывания наказания, чтобы они могли поступить на военную службу по контракту.

Кроме этого, мобилизация в Украине продолжается непрерывно с начала войны, но законодательство не предусматривает конкретных механизмов демобилизации во время войны. Президент Зеленский признает, что это не идеальная ситуация и законодательство мирного времени требует практических корректировок в военное время.

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