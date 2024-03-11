Сколько надо зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации: ответ нардепа

В Украине могут разработать новую систему бронирования от мобилизации. Эту возможность могу предоставить IT-специалистам, чиновникам, полицейским и тем, кто получает зарплату определенного уровня. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Согласно его словам, новая система будет учитывать уровень заработной платы для бронирования от службы в армии.
Забронировать от армии планируют следующие категории граждан:
- чиновников категории А
- работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и поставщиков ВСУ
- сотрудников полиции
Также получат бронь работники топливно-энергетического комплекса и операторы связи.
К тому же, забронироваться от мобилизации смогут граждане, которые получают зарплату свыше 35 000 грн, граждане, которые платят НДФО 6,3 тысячи гривен и ЕСВ - 7,7 тысяч гривен, а также резиденты Diia City при условии уплаты НДФЛ в 6,3 тысячи гривен.
Что такое ЕСВ?
Единый социальный взнос - обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования, взимаемый в Украине с целью обеспечения страховых выплат по текущим видам общеобязательного государственного социального страхования. Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельных отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, в Украине пытаются определить параметры справедливого бронирования работников от мобилизации. Правительству следует учитывать и то, что для обеспечения одного военного нужно 8 налогоплательщиков. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также, в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время серьезно рассматривают лишь одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации – по праву управления транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в среду, 6 марта.
К тому же, через две недели Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. Профильный комитет Верховной Рады еще не сформулировал своего заключения относительно законопректа.
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