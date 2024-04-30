УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

Яна Ставская
30 апреля 2024, 17:05
Российские оккупанты пользуются "окном возможностей".
одесса, ракетный удар
РФ 29 апреля атаковала Одессу баллистикой / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты пытаются воспользоваться дефицитом вооружения у украинских войск, пока ВСУ не накопят необходимые средства поражения. Как пояснил в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, в мае-июне следует ожидать усиления массированных ударов по прифронтовым и тыловым городам.

Федоренко, между прочим, подтвердил, что Путин поставил четкую цель для российских захватчиков до 9 мая - оккупировать как можно больше украинских населенных пунктов.

видео дня

Отдельно боец объяснил причину внезапного усиления ракетных ударов по Украине. По словам Федоренко, Россия увидела для себя "окно возможностей", пока ВСУ не накопят необходимое количество вооружения, в том числе ракет к ПВО.

"Что касается в целом интенсивности ведения боевых действий, а также нанесения ракетных ударов и (ударов) беспилотников по всей территории Украины. Почему это сейчас происходит максимально активно? Потому что противник понимает, что уже через ориентировочно полтора-два месяца Силы обороны будут иметь в концентрации необходимые средства ПВО, а также необходимую номенклатуру боеприпасов на передней линии боевого соприкосновения, которые сделают невозможным выполнение задач противнику с той интенсивностью, с которой он ведет сейчас. Поэтому противник пытается пользоваться окном этих возможностей", - высказался Федоренко.

Новости с фронта - актуальное

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили украинские населенные пункты на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военной помощи от западных партнеров.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров на запад. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонительной линии.

Как писал Bild со ссылкой на источник в украинской армии, не исключено новое наступление врага на Харьков с участием от 20 до 40 тысяч человек. По словам украинских военных, РФ выработала эффективную тактику, которая включает массированные удары авиабомбами.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:06 Украина
РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

17:05 Украина
С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:21 Украина
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 23053

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом ребенке 22209

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью 5613

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда 4704

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда

Последние новости

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

16:21

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:01

Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

Реклама
15:40

Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани

15:39

Только единицы найдут яблоко за 8 секунд: сложная загадка на проверку внимательности

15:37

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

15:34

Будет ли депортация уклонистов домой в Украину: заявление Кабмина

15:20

Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

15:16

"Жму руку! Обнимаю!" - кощунство вассала, которое привело войну в Украину, - Гладких о годовщине диалога Порошенко и Путина

15:08

Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

15:00

Супер вкусный салат на Пасху 2024: изумительный рецепт, который потребуют всеВидео

14:38

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

14:26

Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

14:11

Хватал за интимные части тела: путиниста Депардье забрали в полицию

Реклама
13:58

Что делать, если укусила пчела: врачи описали правильную последовательность действийВидео

13:51

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами: в США раскрыли детали

13:29

Путинистка Успенская "прыснула ядом" в сторону Пугачевой

13:26

Жена Виктора Розового рассказала про состояние комика после ранения в голову

13:15

"Конечно лгут, что там тяжелый труд": рецензия на фильм "Каскадер"

13:03

РФ специально запустила именно такую ракету: стало известно, чем Россия ударила по ОдессеФотоВидео

12:47

В сети захейтели дочь путинистки Кудрявцевой за взрослое фото

12:19

Прогноз погоды на май 2024: где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями

12:17

"Это все наша Настя": Потап высказался о Насти Каменских

12:12

Оккупанты РФ преследуют две главные "цели": в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине

11:59

Алина Гросу "слила" певицу Klavdia Petrivna и назвала ее настоящее имя

11:28

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

11:16

Член королевской семьи с визитом в Киеве: Елена Зеленская покорила стильным образом

11:14

"Будет обострение по всей линии фронта": Гетьман назвал опасную дату для Украины

11:02

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достиженияВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Тигры - остерегайтесь, Лошадям - утрата близкого человека

10:32

Поздравления с годовщиной свадьбы - красивые слова и милые открытки

10:25

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробностиВидео

10:01

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

09:59

"А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую

Реклама
09:54

Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

09:52

Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

09:05

РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя" - Financial Times

08:57

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

08:43

"Мы точно будем там": Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ

08:10

Как Россия опозорилась новым заявлением про ATACMSмнение

07:39

Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW

06:43

В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО и перекрыли Керченский мост

06:10

Китайские шпионские сети в Европе: связи с Россиеймнение

05:51

Гороскоп на май 2024 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять