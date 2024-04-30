РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

Российские оккупанты пользуются "окном возможностей".

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РФ 29 апреля атаковала Одессу баллистикой / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты пытаются воспользоваться дефицитом вооружения у украинских войск, пока ВСУ не накопят необходимые средства поражения. Как пояснил в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, в мае-июне следует ожидать усиления массированных ударов по прифронтовым и тыловым городам.

Федоренко, между прочим, подтвердил, что Путин поставил четкую цель для российских захватчиков до 9 мая - оккупировать как можно больше украинских населенных пунктов.

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Отдельно боец объяснил причину внезапного усиления ракетных ударов по Украине. По словам Федоренко, Россия увидела для себя "окно возможностей", пока ВСУ не накопят необходимое количество вооружения, в том числе ракет к ПВО.

"Что касается в целом интенсивности ведения боевых действий, а также нанесения ракетных ударов и (ударов) беспилотников по всей территории Украины. Почему это сейчас происходит максимально активно? Потому что противник понимает, что уже через ориентировочно полтора-два месяца Силы обороны будут иметь в концентрации необходимые средства ПВО, а также необходимую номенклатуру боеприпасов на передней линии боевого соприкосновения, которые сделают невозможным выполнение задач противнику с той интенсивностью, с которой он ведет сейчас. Поэтому противник пытается пользоваться окном этих возможностей", - высказался Федоренко.

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Российские оккупанты за последнюю неделю захватили украинские населенные пункты на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военной помощи от западных партнеров.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров на запад. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонительной линии.

Как писал Bild со ссылкой на источник в украинской армии, не исключено новое наступление врага на Харьков с участием от 20 до 40 тысяч человек. По словам украинских военных, РФ выработала эффективную тактику, которая включает массированные удары авиабомбами.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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