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Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW

Анна Ярославская
30 апреля 2024, 07:39
Пока что непонятно, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.
Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW
Российские оккупанты выбирают между двумя направлениями для наступления / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, УНИАН

У армии страны-агрессора РФ есть возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой. Однако непонятно, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По оценкам ISW, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором:

  • либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск;
  • либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

Как говорится в отчете, по состоянию на 29 апреля российские войска получили незначительные тактические преимущества к северо-западу и юго-западу от Авдеевки, но за последние сутки не достигли значительных успехов на Авдеевском направлении.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости сегодня

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россия продолжает попытки захватить Часов Яр и сосредотачивает силы в районе Клещиевки. Несмотря на постоянные штурмы, ВСУ контролируют ситуацию.

Заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер прокомментировал угрозу продвижения российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области. По его словам, после захвата Бахмута россияне взяли здесь небольшой перерыв на перегруппировку и ротацию, а сейчас пытаются продвинуться дальше.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские силы продолжают наступление в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может пытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения.

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