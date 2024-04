Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW

У армии страны-агрессора РФ есть возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой. Однако непонятно, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По оценкам ISW, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором:

Как говорится в отчете, по состоянию на 29 апреля российские войска получили незначительные тактические преимущества к северо-западу и юго-западу от Авдеевки, но за последние сутки не достигли значительных успехов на Авдеевском направлении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.