Звезда "Беверли Хиллз" показала шикарное тело в свои 53

Дженни Гарт поделилась свежей фотосессией, на которой выглядит просто великолепно.

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Дженни Гарт показала подтянутое тело / Коллаж Главред, фото Instagram/jenniegarth

Кратко:

Как сейчас выглядит Дженни Гарт

Что она рассказала про свое тело

Звезда популярного сериала "Беверли Хиллз" Дженни Гарт продемонстрировала свою подтянутую фигуру в своей первой фотосессии нижнего белья.

Как пишет Page Six, 53-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" в четверг опубликовала в Instagram свою новую кампанию

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"Я никогда не думала, что буду делать свою первую фотосессию нижнего белья в 53 года... но вот и все!" — восторженно написала в подписи ведущая подкаста "I Choose Me".

Дженни Гарт и ее форма в 53 / Фото Instagram/jenniegarth

"И я никогда не чувствовала себя более уверенно или комфортно в своей коже", - добавила она.

На первой фотографии Гарт позировала в бесшовном бледно-голубом бюстгальтере и трусиках от бренда. На втором снимке она продемонстрировала черный бюстгальтер без косточек.

Дженни Гарт и ее форма в 53 / Фото Instagram/jenniegarth

На следующей фотографии актриса позировала в бежевом бюстгальтере и трусиках с расстегнутой синей рубашкой, спадающей с ее плеч.

А на последнем снимке мама троих детей демонстрировала желтую рубашку на пуговицах, натягивая джинсы поверх нижнего белья.

Дженни Гарт и ее форма в 53 / Фото Instagram/jenniegarth

"Я горжусь тем, что являюсь частью этого момента — не только потому, что это впервые для меня, но и потому, что это с брендом, который искренне поддерживает женщин на каждом этапе жизни, включая менопаузу", — добавила Гарт в подписи к фотографии.

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