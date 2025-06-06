7 июня Клечальная суббота: что это за праздник и что нужно сделать

Клечальная суббота сохранила немало интересных славянских обычаев, которые до сих пор имеют отголосок в православных традициях.

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7 июня Клечальная суббота / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Когда Клечальная суббота в 2025 году

Поминание умерших

Приметы Клечальной субботы

Клечальная суббота – это суббота накануне христианского праздника Пресвятой Троицы. В 2025 году выпадает на 7 июня. Название происходит от архаичного слова "клечати", что означает "украшать". Можно встретить и другие названия этого праздника: Троицкая, или Зеленая суббота. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Когда Клечальная суббота в 2025 году

Хотя эта суббота привязана к празднику Троицы по церковному календарю, до прихода христианства на украинских землях очень почитались Зеленые праздники языческого происхождения. И именно Клечальная суббота сохранила немало интересных славянских обычаев, которые до сих пор имеют отголосок в православных традициях.

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Клечальная суббота начинала так называемую Зеленую неделю. Эти праздники связаны с земледельческим циклом, знаменуют конец весны и начало лета.

Традиции Зеленой субботы

Среди традиционных украинских праздников Зеленая неделя выделяется как один из наиболее колоритных. Он наделен многими интересными обычаями и обрядами, передающими представление и мировоззрение наших предков. Празднику присуще множество поверий о злых силах.

По словам этнографа Олексы Воропая, в Зеленую субботу девушки выходили в поле и собирали различные травы, листья и обламывали ветки деревьев для украшения дома, двора, хлева. Собранную зелень называли "клечанням".

Поминание умерших

Зеленую неделю также называли Русальной, поскольку наши предки верили, что в эту неделю из лесов и водоемов приходят русалки.

По древним представлениям русалки – это духи девушек и женщин, утопившихся в реках, также это могли быть души некрещеных малышей, умерших в детстве. Обрядовый праздник связан с мертвецами и духами, что присуще языческому верованию. Отсюда и поминальные обычаи, а также обряды чествования умерших.

Общепринятым в Зеленую неделю было чествование предков на кладбищах у могил. В некоторых регионах это делалось в пятницу, в других – в понедельник. В центральной Украине могилы посещали в Клечальную субботу.

Приметы Клечальной субботы

Вся Зеленая неделя, как и сама Клечальная суббота, обросла многими поверьями, легендами и преданиями. Обряды и приметы, в которые верили в народе, связаны с земледельческими циклами, полевыми работами и урожаем. Народ призывал духов помочь вырастить урожай, упорядочить поля, огороды и сады.

Приметы на праздник также связаны с определением будущего урожая и просьбой о доброй судьбе для себя.

Если идет мелкий дождь, а затем солнечно – будет хороший урожай ягод, грибов и зерновых.

Если увидишь радугу – будешь иметь здоровье и достаток круглый год.

Если в этот день найти клевер с четырьмя листочками – это к счастью и радости.

Девушки всегда старались умыться утренней росой на Троицу, чтобы быть красивыми.

В некоторых западных регионах Украины в Клечальную субботу принято просить прощения друг у друга в семье. Первыми такой обряд проводили старшие в семье, они просили прощения у самых маленьких, а затем – наоборот.

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