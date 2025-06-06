Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

7 июня Клечальная суббота: что это за праздник и что нужно сделать

Виталий Кирсанов
6 июня 2025, 14:15
397
Клечальная суббота сохранила немало интересных славянских обычаев, которые до сих пор имеют отголосок в православных традициях.
7 июня Клечальная суббота
7 июня Клечальная суббота / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Когда Клечальная суббота в 2025 году
  • Поминание умерших
  • Приметы Клечальной субботы

Клечальная суббота – это суббота накануне христианского праздника Пресвятой Троицы. В 2025 году выпадает на 7 июня. Название происходит от архаичного слова "клечати", что означает "украшать". Можно встретить и другие названия этого праздника: Троицкая, или Зеленая суббота. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Когда Клечальная суббота в 2025 году

Хотя эта суббота привязана к празднику Троицы по церковному календарю, до прихода христианства на украинских землях очень почитались Зеленые праздники языческого происхождения. И именно Клечальная суббота сохранила немало интересных славянских обычаев, которые до сих пор имеют отголосок в православных традициях.

видео дня

Клечальная суббота начинала так называемую Зеленую неделю. Эти праздники связаны с земледельческим циклом, знаменуют конец весны и начало лета.

Традиции Зеленой субботы

Среди традиционных украинских праздников Зеленая неделя выделяется как один из наиболее колоритных. Он наделен многими интересными обычаями и обрядами, передающими представление и мировоззрение наших предков. Празднику присуще множество поверий о злых силах.

По словам этнографа Олексы Воропая, в Зеленую субботу девушки выходили в поле и собирали различные травы, листья и обламывали ветки деревьев для украшения дома, двора, хлева. Собранную зелень называли "клечанням".

Поминание умерших

Зеленую неделю также называли Русальной, поскольку наши предки верили, что в эту неделю из лесов и водоемов приходят русалки.

По древним представлениям русалки – это духи девушек и женщин, утопившихся в реках, также это могли быть души некрещеных малышей, умерших в детстве. Обрядовый праздник связан с мертвецами и духами, что присуще языческому верованию. Отсюда и поминальные обычаи, а также обряды чествования умерших.

Общепринятым в Зеленую неделю было чествование предков на кладбищах у могил. В некоторых регионах это делалось в пятницу, в других – в понедельник. В центральной Украине могилы посещали в Клечальную субботу.

Приметы Клечальной субботы

Вся Зеленая неделя, как и сама Клечальная суббота, обросла многими поверьями, легендами и преданиями. Обряды и приметы, в которые верили в народе, связаны с земледельческими циклами, полевыми работами и урожаем. Народ призывал духов помочь вырастить урожай, упорядочить поля, огороды и сады.

Приметы на праздник также связаны с определением будущего урожая и просьбой о доброй судьбе для себя.

  • Если идет мелкий дождь, а затем солнечно – будет хороший урожай ягод, грибов и зерновых.
  • Если увидишь радугу – будешь иметь здоровье и достаток круглый год.
  • Если в этот день найти клевер с четырьмя листочками – это к счастью и радости.
  • Девушки всегда старались умыться утренней росой на Троицу, чтобы быть красивыми.

В некоторых западных регионах Украины в Клечальную субботу принято просить прощения друг у друга в семье. Первыми такой обряд проводили старшие в семье, они просили прощения у самых маленьких, а затем – наоборот.

Вас также заинтересует:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    праздник приметы календарь праздников церковный праздник
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВА

    В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВА

    14:21Украина
    Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

    Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

    14:12Экономика
    В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в Москве

    В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в Москве

    13:39Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

    В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

    В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

    В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

    Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

    Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

    Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

    Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

    Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

    Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

    Последние новости

    15:15

    Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

    15:02

    Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса: 16 прыжков с горящим парашютомВидео

    14:55

    В центре Киева разоблачили продажу запрещенных электронных сигарет

    14:52

    Цель не Украина: военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению

    14:50

    Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

    Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
    14:47

    Звезда "Беверли Хиллз" показала шикарное тело в свои 53

    14:38

    Из-за компаний Порошенко миллионы граждан Украины не смогут стать владельцами земли - эксперт

    14:31

    Сезон только начался, а цены уже шокируют: сколько стоит малина в Украине

    14:24

    После острой ссоры: Трамп и Маск планируют провести телефонный разговор

    Реклама
    14:21

    В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВАФото

    14:20

    Украинцы получат выплаты ко Дню Независимости: кому начислят 3100 гривен

    14:15

    7 июня Клечальная суббота: что это за праздник и что нужно сделать

    14:12

    Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

    13:39

    В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в МосквеФото

    13:31

    Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известноВидео

    13:28

    Где ошибка на рисунке: на поиск разгадки дается всего 5 секунд

    13:23

    Стоимость выросла почти до 120 гривен: в Украине переписали цены на продукты

    13:20

    Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

    13:01

    Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

    12:58

    Новообразование: звезда советского фильма оказалась на экстренной операции

    Реклама
    12:44

    "Закошмарить": стало известно, что подготовила РФ для Сум и речь не об оккупации

    12:42

    "Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

    12:38

    Цены на такси в Киеве взлетели до небес: в "Укрзализныце" эмоционально отреагировалиФото

    12:27

    Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

    12:26

    "Ответ" на уничтоженные самолеты: Сибига жестко отреагировал на ночную атаку

    12:26

    Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

    12:12

    "Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасателиФотоВидео

    12:10

    Не должна оправдываться: Санина рассказала, как ее муж выехал из УкраиныВидео

    12:00

    Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакВидео

    11:58

    Люди под завалами и гибель спасателей: озвучены новые детали атаки РФФотоВидео

    11:30

    Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

    11:25

    Враг оккупировал два населенных пункта в направлении крупного города - DeepState

    11:19

    В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасностьФото

    11:15

    Украина атаковала "жирные цели" на территории РФ: в Генштабе раскрыли детали

    11:07

    "Россия не меняет свой почерк": Зеленский ответил на атаку РФ по УкраинеФото

    10:48

    Как вывести мох с участка: "золотой" способ, как от него избавиться, и 4 причины появления

    10:45

    Дочь Келлога публично обратилась к отцу после массированного обстрела Украины

    10:43

    Тодоренко перестала скрывать большой живот: видео попало в сеть

    10:34

    Отрезать Украину от моря: Палиса раскрыл планы Путина на 2025-26 годы

    09:59

    Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

    Реклама
    09:59

    В РФ прогремели взрывы: под ударом завод, который производит элементы для ракет

    09:53

    Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Рыбам - делать, что хочется, Овнам - ChatGPT

    09:48

    Работали под обстрелами, чтобы помочь: во время атаки погибли 3 спасателейФото

    09:43

    Цены тают на глазах: в Украине резко дешевеет один базовый продукт

    09:19

    Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись: священник ответилВидео

    08:56

    Гнев в Белом доме: у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева - The Atlantic

    08:51

    Дроны атаковали авиабазы РФ: взрывы в Саратове, Энгельсе, Брянске и не только

    08:10

    Как победить РФ без Трампа?мнение

    07:57

    Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка: все подробности ночной атаки РФФотоВидео

    07:10

    Где скрыто правильное слово в головоломке: есть всего 7 секунд для поиска разгадки

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Интересное
    Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Новости шоу бизнеса
    Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять