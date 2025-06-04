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Почему 5 июня нельзя долго спать и бездельничать: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
4 июня 2025, 18:23
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По христианским верованиям 5 июня нельзя ссориться, злословить, обманывать и сердиться.
5 июня: какой праздник и что нельзя делать
5 июня: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 5 июня
  • Народные традиции и приметы
  • Что нельзя делать 5 июня

По новому церковному календарю 5 июня в Украине церковь чествует священномученика Дорофея, епископа Тирского; святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси; мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Илии. Также упоминается перенос мощей благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, и Игоревская икона Богоматери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 июня

Священномученик Дорофей был епископом финикийского города Тира. Святой руководил паствой более 50 лет. Но при императоре Юлиане Отступнике возобновились гонения на христиан. К тому времени Дорофею было уже 107 лет. Епископ покинул город, но его схватили воины. Умер святой в 362 году от рук язычников.

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Святитель Константин жил в XII веке и был назначен митрополитом Киева и всея Руси в Константинополе. Но между духовенством Киевской Руси тогда происходили склоки, поэтому Константин был вынужден уехать в Чернигов, где и умер.

Мученики Маркиан, Никандр, Иперехий, Аполлон, Леонид, Арий, Горгий, Селиний, Ириний и Памвон происходили из Египта. Они пострадали за веру в Христа в начале IV столетия. После жестокого избиения они были брошены в тюрьму, где умерли от жажды и голода.

Преподобный Феодор жил в VI веке. Он решил вести монашескую жизнь и удалился в Иорданскую пустыню. Феодор прославился своим даром чудотворения. По преданию, путешествуя на корабле в Константинополь, он молитвой превратил морскую воду в пресную, чтобы утолить жажду мореплавателей.

Князь Игорь Черниговский жил в XII веке, когда шли межкняжеские войны и раздел престола. Он правил Киевом всего две недели, а затем был взят в плен. Князь Игорь пожелал принять монашество и уйти от борьбы за власть. В киевском Федоровском монастыре князь нес свой монашеский подвиг, пребывая в посте и молитве.

Князь погиб мученической смертью. Разъяренная толпа киевлян ворвалась в монастырь, чтобы убить Игоря, поскольку считали его виновным в заговоре против киевского князя того времени Изяслава. Его изуродованное тело было похоронено в окрестностях Киева. Брат Игоря Святослав 5 июня 1150 года с почестями перенес мощи князя Игоря в Чернигов в кафедральный Спасский собор.

Народные традиции и приметы

В народном календаре 5 июня связано с русалками. По славянским представлениям русалки – умершие души, которые могут ходить среди людей в особенные дни. В этот день начиналась так называемая Русальная неделя перед Троицей. В четверг всегда наблюдали за погодой и заметили несколько примет:

  • туман над водой прогнозирует урожай грибов;
  • роса предполагает хороший урожай овощей;
  • если в этот день будет солнечная погода, то будет много зерна;
  • сильный запах травы утром, предсказывает дождь к вечеру;
  • дождь – к дождливому лету.

Что нельзя делать 5 июня

В народе в этот день опасались русалок, поэтому старались ни в коем случае их не разгневать. Нельзя было стирать и плакать. Среди народных предрассудков – нельзя долго спать и бездельничать. По христианским верованиям нельзя ссориться, злословить, обманывать и сердиться. Запрещено употреблять алкоголь.

Именины и день ангела 5 июня

По новоюлианскому календарю 5 июня именины празднуют Игорь, Леонид, Маркиян.

Игорь – имя древнескандинавского происхождения, в переводе означает "богатый" или "тот, кого защищают".

Леонид – происходит из древнегреческого языка, означает "подобный льву".

Маркиян – происходит из латинского языка, образовано от имени римского бога войны Марса.

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