Почему 4 июня нельзя купаться в водоемах: какой праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 4 июня
- Народные традиции и приметы
- Что нельзя делать 4 июня
По новому церковному календарю в Украине 4 июня церковь чествует святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Додо Давидо-Гареджийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 4 июня
Святитель Митрофан занимал константинопольский патриарший престол в период 306-314 годов. Он происходил из императорского рода, отец его тоже был епископом. Умер святитель в 326 году.
Святые мученики Фронтасий, Северин, Севериан и Силан жили в первом веке. Были обречены на мученическую смерть за веру Христа во времена императора Клавдия. Святых схватили за проповедь на территории нынешней Франции. Их вывели за город и после пыток обезглавили.
Преподобный Зосима жил в Малой Азии в шестом веке. В стремлении к уединению пошел на гору Синай. Однажды настоятель монастыря послал его с поручением в Александрию. А там действующий патриарх поставил его епископом Вавилонским. Зосима мудро управлял паствой в Вавилоне до самой старости. Предчувствуя смерть, святитель вернулся на Синай и там скончался.
Преподобный Додо Давидо-Гареджийский пришел в Грузию из Сирии проповедовать христианство в числе 13 сирийских отцов. Святитель вместе со своим учеником Лукианом поселился неподалеку от Тбилиси и возвращал местных в вытесняемое огнепоклонниками христианское вероисповедание. Позже он с учеником перешел в пустынную местность Гареджи. Понемногу у них появились последователи, и тогда Додо основал Давидо-Гареджийскую лавру.
Народные традиции и приметы
На 4 июня в народе распространены следующие приметы:
- если с утра чувствуется духота, то скоро пойдет дождь;
- если в этот день пошел дождь, то будет идти несколько дней;
- роса утром предсказывает хороший урожай;
- радуга к обеду сообщает о дожде;
- северный ветер предупреждает о похолодании в ближайшее время.
Что нельзя делать 4 июня
В этот день нельзя спорить, обижаться, обманывать и сплетничать. Не желательно купаться в водоемах и возиться в земле. В народе верили, что это призовет беду. Запрещено употреблять алкоголь.
Именины и день ангела 4 июня
По новоюлианскому календарю 4 июня именины празднует Северин. Это имя с латинского языка означает "суровый" или "крепкий".
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