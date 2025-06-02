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Почему 3 июня нельзя просить взаймы: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
2 июня 2025, 11:51
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Для христиан 3 июня запрещено обижаться, спорить и злословить.
3 июня: какой праздник и что нельзя делать
3 июня: какой праздник и что нельзя делать / Коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 3 июня
  • Народные традиции и приметы
  • Что нельзя делать 3 июня

По новому церковному календарю 3 июня в Украине церковь чествует мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу, деву; священномучеников Лукиана, епископа Максиана пресвитера, Юлиана, диакона и мучеников Маркелиана и Сатурнина в Бельгии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 июня

Мученик Лукиллиан был языческим жрецом в городе Никомидии. В старости он разочаровался в своих богах и обратился в христианство. За это был схвачен, избит и брошен в тюрьму. Там он встретил еще четырех христиан: Клавдия, Ипатия, Дионисия и Павла. Их приговорили к смерти и отправили в Византию, где они погибли от меча. Старого Лукиллиана распяли на кресте. Дева Павла также была христианкой и поддерживала заключенных, пока они не были казнены. За это девушка также погибла.

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Священномученик Лукиан был учеником апостола Петра. Вместе со святым Дионисием Ареопагитом, учеником апостола Павла, они были отправлены в западные страны проповедовать Евангелие. Папа Римский, святой Климент, благословил их. Они взяли с собой других учеников – Маркелина и Сатурнина, пресвитера Максиана и диакона Юлиана.

Лукиан, Максиан и Юлиан отправились в Бельгию. Проповеди святых имели большой успех. Все большее население принимали веру Христовую. Но император, узнав об этом, начал новую волну гонений на христиан. Все трое были арестованы. Максиан и Юлиан были сразу обезглавлены. А Лукиан потерпел избиение и мучения, а потом погиб от меча.

Народные традиции и приметы

До 3 июня в народном календаре распространены следующие приметы:

  • мерцающий солнечный свет утром предвещает теплое лето и хороший урожай;
  • ясный день обещает много сена в этом году;
  • дождь в этот день предполагает дождливые первые месяцы лета;
  • обильная роса – до теплых дней в ближайшее время;
  • если день теплый и приятный, то и лето будет хорошим.

Что нельзя делать 3 июня

Для христиан в этот день запрещено обижаться, спорить и злословить. Нельзя сердиться и осуждать кого-либо. Среди народных предрассудков: нельзя просить взаймы и оставлять объедки на столе, это к несчастью в семье.

Именины и день ангела 3 июня

По новоюлианскому календарю 3 июня свои именины празднуют Юлиан, Павел и Денис.

Юлиан – имя, присутствующее в разных языках. С латыни трактуется как "происхождение из рода Юлиев". А из скандинавского языка означает "родившийся в июле". С греческого языка переводится как "кудрявый" или "пушистый".

Имя Павел с древнееврейского языка переводится как "малый" или "скромный".

Имя Денис происходит из греческой мифологии, от имени бога Дионисия, властителя природы, виноградников и виноделия.

По старому церковному календарю завтра отмечают День святой Елены, матери князя Константина. В этот день отмечали именины Елены.

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