Почему 3 июня нельзя просить взаймы: какой праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 3 июня
- Народные традиции и приметы
- Что нельзя делать 3 июня
По новому церковному календарю 3 июня в Украине церковь чествует мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу, деву; священномучеников Лукиана, епископа Максиана пресвитера, Юлиана, диакона и мучеников Маркелиана и Сатурнина в Бельгии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 3 июня
Мученик Лукиллиан был языческим жрецом в городе Никомидии. В старости он разочаровался в своих богах и обратился в христианство. За это был схвачен, избит и брошен в тюрьму. Там он встретил еще четырех христиан: Клавдия, Ипатия, Дионисия и Павла. Их приговорили к смерти и отправили в Византию, где они погибли от меча. Старого Лукиллиана распяли на кресте. Дева Павла также была христианкой и поддерживала заключенных, пока они не были казнены. За это девушка также погибла.
Священномученик Лукиан был учеником апостола Петра. Вместе со святым Дионисием Ареопагитом, учеником апостола Павла, они были отправлены в западные страны проповедовать Евангелие. Папа Римский, святой Климент, благословил их. Они взяли с собой других учеников – Маркелина и Сатурнина, пресвитера Максиана и диакона Юлиана.
Лукиан, Максиан и Юлиан отправились в Бельгию. Проповеди святых имели большой успех. Все большее население принимали веру Христовую. Но император, узнав об этом, начал новую волну гонений на христиан. Все трое были арестованы. Максиан и Юлиан были сразу обезглавлены. А Лукиан потерпел избиение и мучения, а потом погиб от меча.
Народные традиции и приметы
До 3 июня в народном календаре распространены следующие приметы:
- мерцающий солнечный свет утром предвещает теплое лето и хороший урожай;
- ясный день обещает много сена в этом году;
- дождь в этот день предполагает дождливые первые месяцы лета;
- обильная роса – до теплых дней в ближайшее время;
- если день теплый и приятный, то и лето будет хорошим.
Что нельзя делать 3 июня
Для христиан в этот день запрещено обижаться, спорить и злословить. Нельзя сердиться и осуждать кого-либо. Среди народных предрассудков: нельзя просить взаймы и оставлять объедки на столе, это к несчастью в семье.
Именины и день ангела 3 июня
По новоюлианскому календарю 3 июня свои именины празднуют Юлиан, Павел и Денис.
Юлиан – имя, присутствующее в разных языках. С латыни трактуется как "происхождение из рода Юлиев". А из скандинавского языка означает "родившийся в июле". С греческого языка переводится как "кудрявый" или "пушистый".
Имя Павел с древнееврейского языка переводится как "малый" или "скромный".
Имя Денис происходит из греческой мифологии, от имени бога Дионисия, властителя природы, виноградников и виноделия.
По старому церковному календарю завтра отмечают День святой Елены, матери князя Константина. В этот день отмечали именины Елены.
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