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Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
31 мая 2025, 14:45
63
1 июня запрещено ссориться, злословить, обманывать и сплетничать.
1 июня: какой праздник и что нельзя делать
1 июня: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 1 июня
  • Народные традиции и приметы
  • Что нельзя делать 1 июня

По новоюлианскому календарю в Украине 1 июня церковь чествует мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона и других, преподобного Агапита Киево-Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 июня

В воскресенье, 1 июня, также вспоминается Первый Вселенский собор, что состоялся в 325 году в городе Никея. Собор был созван императором Константином Великим. На собор съехались 318 епископов, много дьяконов и пресвитеров. Целью собора было разрешение противоречий, возникших с распространением арианской ереси. Также на соборе определили метод вычисления Пасхалии, по которому дата Пасхи определяется до сих пор.

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Такое событие происходило впервые в христианской истории и имело важное значение для дальнейшего развития христианства. Собор осудил арианство и утвердил единосущность Бога Отца и Бога Сына. Был составлен символ христианской веры, а также утверждены 20 церковных канонов.

Святой мученик Иустин родился в начале второго века, жил в самом городе Сихемы. С детства был очень способен к наукам и изучал все философские учения, которые были на тот момент. Но стремясь к истине, Иустин принял христианское учение и открыл школу, где проповедовал христианскую философию. Заступился за христиан, когда начались преследования. Сам был арестован вместе со своими учениками в Риме. После отказа поклониться языческим идолам его убили вместе с другими христианами: Харитоном, Евелпистом, Иустином, Иераксом, Пеоном, Валерианом и мученицей Харитой.

Преподобный Агапит Печерский был монахом Киево-Печерского монастыря в 11 веке и известным врачом. Святой был известен своим даром исцелять больных молитвой. Отличился тем, что исцелил Владимира Мономаха. Монах не брал денег за свое лечение, поэтому его называли "безмедником".

После смерти в 1095 году похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. В Украине святой очень почитается. Существует медаль Агапита Печерского, которой награждают за особые заслуги по решению Всеукраинской Ассоциации инфекционистов. В Киеве есть храм преподобного Агапита Печерского.

Народные традиции и приметы

В народе на 1 июня распространены следующие приметы:

  • дождь прогнозирует засушливое лето;
  • утренняя роса означает богатый урожай в этом году;
  • сильный цветочный аромат прогнозирует осадки в ближайшие дни;
  • много муравьев – к потеплению вскоре;
  • а утренняя радуга обещает дождь в этот день.

Что нельзя делать 1 июня

1 июня приходится на воскресенье. Для христиан – это спокойный день, посвященный семье и молитве. В этот день нельзя стирать и убирать, работать по хозяйству. Запрещено ссориться, злословить, обманывать и сплетничать.

Именины и день ангела 1 июня

По новому церковному календарю на 1 июня выпадают именины Иустина и Валериана.

Иустин – имя латинского происхождения, что переводится как "справедливый".Валериан – тоже происходит с латинского языка и значит "сильный" и "здоровый".

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