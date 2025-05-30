Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
30 мая 2025, 15:29
58
На 31 мая выпадает суббота, поэтому верующие готовятся к воскресенью, убирают жилье, стирают, наводят порядок в хозяйстве.
31 мая: какой праздник и что нельзя делать
31 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 31 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 31 мая

По новому церковному календарю 31 мая церковь чествует апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 мая

Апостол Ерм от 70 жил в первом веке и был поставлен епископом во Фракийском городе Филиппополе. Сведений о нем сохранилось немного. Вероятно, он является автором книги "Пастырь", принадлежащей к апокалиптическим произведениям. Апостол Павел упоминал Ерма в своем обращении к римлянам. Из этого можно заключить, что он был выдающимся членом христианской общины.

видео дня

Мученик Ермий жил во втором веке в городе Команы. Святой был схвачен во время гонений христиан. Его подвергли страшным пыткам, но он все равно не отрекся от веры. Император Антонин от гнева сам убил Ермия. Христиане тайно похоронили тело. Как подтверждают свидетельства, у могилы мученика совершались чудотворения и исцеления.

Народные традиции и приметы

31 мая в народном календаре сохранились следующие приметы:

  • солнечный день предвещает богатый урожай хлеба;
  • если дубы уже пустили листву, урожай будет хорошим;
  • если на дубах еще мало листьев, то урожай будет плохим в этом году;
  • ясные звезды на небе – к хорошей погоде в ближайшие дни;
  • роса с утра предвещает приход жары в ближайшее время.

Что нельзя делать 31 мая

На 31 мая выпадает суббота, поэтому верующие готовятся к воскресенью, убирают жилье, стирают, наводят порядок в хозяйстве. Церковь запрещает ссориться и конфликтовать, употреблять алкоголь, обманывать и сплетничать. В субботу следует подготовиться к посещению церкви и молитве на следующий день.

Именины и день ангела 31 мая

По старому, юлианскому календарю, 31 мая день ангела Александры, Кристины, Юлии, Дениса, Павла и Давида.

Александра – имя древнегреческого происхождения, имеющее несколько трактовок: защитница, надежная, отважная.

Кристина – латинское имя, переводится как "христианка".

Юлия – имя, что присуще разным языкам. В переводе с греческого означает "волнистая" или "кучерявая", с латинского – "происходящая из рода Юлиев". А скандинавы Юлиями называли детей, родившихся в июле, потому что июль – July.

Имя Денис – происходит из греческой мифологии, посвященное богу виноделия Дионису.

Павел – имеет еврейское происхождение, переводится "скромный".

Давид – древнееврейское имя, означает "любимый".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник майские праздники приметы пасхальные праздники календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

16:33Фронт
ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:44Война
Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

15:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на "Оленью": аналитики выяснили, для чего

РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на "Оленью": аналитики выяснили, для чего

Последние новости

16:54

В Украине рухнули цены на черешню: сколько она теперь стоит

16:33

Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

16:23

Обломки упали в море: в ГУР раскрыли детали поражения новейшего дрона РФ

16:18

Почему алтари храмов всегда направлены на восток: раскрыто неожиданное значение

16:14

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
15:59

Жизнь не будет такой, как раньше: 4 знака, для которых лето станет новым началом

15:47

Непогода бушует на севере Украины: на Чернигов налетел смерч, детали

15:44

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:29

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Реклама
15:26

"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

15:15

Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет "красная" магнитная буря

15:12

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

15:10

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

15:03

Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

14:59

Вопреки условиям Путина: политолог оценил, реально ли создать буферную зону в РФ

14:55

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

14:51

Минимальная зарплата в Украине более 12 тысяч гривен: когда ждать изменений

14:45

Бронь для избранных: СМИ узнали, как Добкин избежал мобилизации во время войны

14:45

Миндаль vs фисташки: какой орех значительно лучше для вашего здоровья

14:35

Почему никогда нельзя класть помидоры в одном месте на кухне: они будут невкусными

Реклама
14:27

Где в Украине до сих пор находится могила основателя Москвы - раскрыт секрет РФВидео

14:05

Гороскоп на завтра 31 мая: Близнецам - серьезная ссора, Львам - прибыль

14:04

Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие - Песков

13:45

В Украине медики-выпускники будут получать 200 тысяч гривен: названо условие

13:37

Яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положитьВидео

13:33

Как быстро сделать питательный компост: садовод дал уникальный совет для дачников

13:15

В Украине могут повысить тарифы на воду - что известно

13:12

София Ротару вышла на связь по особому поводу - детали

13:08

В Украине вдруг подешевел базовый овощ: какая теперь цена

13:03

Абсолютно новая тактика РФ: ВСУ предупредили об угрозе для большого города

12:57

Льва найдут только самые внимательные: на поиск ответа есть всего 7 секунд

12:21

"Чтобы быть на шаг впереди": Сырский назвал первоочередные задачи в войнеВидео

12:18

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

12:02

Дороже 45 гривен или даже больше: появился удручающий прогноз курса доллара

12:00

Бессмертный: Россия - это черная дыра, которая кроме войны и проблем ничего принести миру не может

11:45

"Путин не спешит с перемирием": Золотарев назвал возможные сроки прекращения огняВидео

11:39

Сын предательницы Королевой потолстел и стал больше в два раза: как он выглядит

11:32

Зеленский отменил известный праздник и перенес на другую дату - указ президента

11:29

Будет белоснежным и без единого пятна: простой способ, как удалить желтизну с пластикаВидео

11:28

Враг прорывается, людей эвакуируют: в ОВА сообщили о ситуации на Сумщине

Реклама
11:26

Украина может потерять два важных города: названы главные цели врагаВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 31 мая: Лошадям - лень, Тиграм - зависть

10:43

Трамп разочарован "уровнем глупости" Кремля - Келлог

10:43

Что скрывает Путин на переговорах: в ISW раскрыли двойную стратегию Кремля

10:42

Минус 17% за неделю: в Украине резко обвалились цены на популярный овощ

10:36

Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

10:33

Есть результат: РФ предупредили о последствиях срыва переговоров по перемирию

10:20

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

10:18

Тарас Цымбалюк впечатлил фотографией с родителями - на кого он похож

10:09

В Украине взлетела цена на популярный продукт: какой сюрприз ждет в магазинах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять