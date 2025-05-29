30 мая - второй день Вознесения Господня: что можно и нельзя делать в праздник

Идет второй день Вознесения Господня, поэтому верующие еще не работают в огороде и по хозяйству.

https://glavred.info/holidays/30-maya-vtoroy-den-vozneseniya-gospodnya-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-prazdnik-10668839.html Ссылка скопирована

30 мая - второй день Вознесения Господня / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 30 мая

Народные традиции и приметы

Что нельзя делать 30 мая

По новому церковному календарю, 30 мая христиане празднуют второй день Вознесения Господня. По церковным канонам большие праздники, которые называются двенадцатыми, отмечаются на протяжении трех дней. Также церковь чтит преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматской обители. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 мая

Святой Исаакий Далматский был монахом Далматского монастыря возле Константинополя и жил в четвертом веке. Во времена гонений христиан святой отправился к императору Валенту в Царьград, чтобы уговорить его не преследовать христиан. Но неумолимый правитель приказал бросить мужчину в глубокий ров. Святому удалось оттуда выбраться и он вторично пришел к императору и предрек ему мученическую смерть в огне от рук врагов. Так и случилось: вскоре император был сожжен заживо.

видео дня

Исаакий еще долго пробыл в тюрьме и был отпущен новым императором Теодосием Великим. Святой дожил до глубокой старости, принял участие в Константинопольском Вселенском Соборе в 381 году, где было провозглашено вероучение о Святой Троице.

Народные традиции и приметы

К 30 мая сохранились следующие приметы:

дождь в этот день предвещает много грибов осенью;

если пауки активизировались и плетут паутину – скоро потеплеет;

если пчелы становятся вялыми – скоро начнется жара;

начинает цвести липа – к жаркому лету;

пышный цвет шиповника прогнозирует очень морозную зиму.

Что нельзя делать 30 мая

Идет второй день Вознесения Господня, поэтому верующие еще не работают в огороде и по хозяйству. Нельзя шить, вышивать, стирать, ругаться и ссориться.

В народе считается, что нельзя убивать пауков и пресмыкающихся – это к большой беде. Не советуют в этот день ходить в лес.

Именины и день ангела 30 мая

По новоюлианскому календарю, 30 мая день ангела отмечает Исаак. Это имя с древнееврейского языка переводится как "он засмеялся".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред