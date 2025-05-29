Когда Троица в 2025 году: традиции, запреты и важные приметы

На Троицу люди идут в церковь, чтобы помолиться, поставить свечи за живых и умерших.

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Когда Троица в 2025 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Что такое Троица простыми словами

Что нужно сделать на Троицу

В 2025 году праздник Святой Троицы в Украине будут отмечать в воскресенье, 8 июня. Это важная дата для всех христиан, ведь Троица — один из двенадцати главных церковных праздников, который приходится на 50-й день после Пасхи.

В 2025 году Пасха выпала на 20 апреля, соответственно, Пятидесятница, как еще называют Троицу, празднуется 8 июня.

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Что такое Троица простыми словами?

Праздник Троицы посвящён значимому событию, описанному в Евангелии: в этот день на апостолов снизошел Святой Дух в виде огненных языков, и они начали говорить на разных языках мира, чтобы нести Слово Божье. Считается, что именно с этого момента началось формирование христианской Церкви, а потому Троица — не только духовный день, но и символический "день рождения Церкви".

Что нужно сделать в Троицу?

В этот день традиционно украшают дома зеленью — ветками берёзы, дуба, клена и ароматными травами. Это символизирует обновление, жизнь и присутствие Святого Духа. Также люди идут в церковь, чтобы помолиться, поставить свечи за живых и умерших. Верующие стараются быть добрыми, не злиться, не завидовать и не думать о плохом — считается, что это особенно важно, ведь душевное состояние в этот день влияет на судьбу человека.

Что запрещено делать дома на Троицу?

Существуют строгие запреты на работу в этот день.

По поверьям, на Троицу нельзя шить, печь хлеб, прясть, убирать, стирать и заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам. Главный запрет касается работ на огороде и земле.

Согласно народным поверьям, у того, кто пашет — скот заболеет, у того, кто сеет — град уничтожит урожай. У женщин, которые прядут в этот день, могут заблудиться овцы. Таким образом, соблюдение покоя в Троицу считалось залогом благополучия.

Можно ли работать на земле в Троицу?

Ответ однозначный: нельзя. Народная мудрость гласит, что любые сельскохозяйственные работы в этот день грозят бедами. И хотя Троица символически завершает весенние труды и предшествует уборочной кампании, 8 июня 2025 года лучше посвятить отдыху, молитве и общению с родными.

Особые поверья и приметы на Троицу

В украинской традиции существовало поверье, что на Троицу просыпаются мифические существа — мавки и русалки. Именно поэтому нельзя купаться в открытых водоёмах, чтобы не быть затянутым на дно. Также не рекомендуется ходить одному в лес или выгонять туда скот.

Следующий за Троицей день — Духов День — тоже считается особенным. Работать на земле в этот день также запрещено. Зато, согласно поверьям, можно искать клады — якобы земля способна отблагодарить доброго человека.

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