Светлая среда после Пасхи: чем нужно умыться, чтобы быть красивым и здоровым

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день кружат аисты
- Почему нельзя работать в саду в этот день
- Зачем нужно умыться утренней росой 23 апреля
23 апреля церковь отмечает Светлая среда. Также в этот день почитают память Юрия (Георгия) Победоносца. Как сообщает Главред, он был образован, умен, благородный и храбрый. Он был на службе императора Диоклетиана и еще в молодости сделал военную карьеру. Он даже вошел в совет при императоре.
Юрий выступил против Диоклетиана после того, как император решил возродить язычество и устроил гонения на христиан. Юрий обличил правителя в несправедливости. Тогда император приказал Юрия пытать, чтобы тот отрекся от веры.
Мужчина выдержал все пытки и чудом исцелялся. Люди, которые видели это, также уверовали в Христа. Среди них была и супруга императора. Тех, кто уверовал, решили казнить. Царицу Александру также решили отправить на казнь вместе с Юрием.
Что можно делать 23 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святого просят здоровья и защиты.
- В этот день нужно умыться утренней росой. Предки верили, что тогда вы будете молодыми и сильными.
- В этот день нужно испечь пироги и раздать их бедным и нуждающимся. Это нужно сделать до вечера.
Что нельзя делать 23 апреля
1. Нельзя 23 апреля ссориться, лениться и ругаться. Иначе в вашей жизни будут затяжные конфликты.
2. Нельзя 23 апреля повышать голос. Предки верили, что громкие ссоры могут притянуть молнию.
3. Нельзя 23 апреля работать в саду или огороде. Иначе посадки может побить град.
4. Нельзя 23 апреля охотиться, заниматься убоем скота. Считается, что тогда вы потеряете благополучие.
Приметы 23 апреля
- Если в этот день идет дождь, то будет хороший сенокос.
- Если в этот день солнечно, то лето будет теплым и сухим.
- Если в этот день ветрено, то лето будет неспокойным.
- Если в этот день кружат аисты, то похолодания больше не будет.
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