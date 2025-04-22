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Светлая среда после Пасхи: чем нужно умыться, чтобы быть красивым и здоровым

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2025, 16:58
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Что нельзя делать 23 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.
приметы
Что нельзя делать 23 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день кружат аисты
  • Почему нельзя работать в саду в этот день
  • Зачем нужно умыться утренней росой 23 апреля

23 апреля церковь отмечает Светлая среда. Также в этот день почитают память Юрия (Георгия) Победоносца. Как сообщает Главред, он был образован, умен, благородный и храбрый. Он был на службе императора Диоклетиана и еще в молодости сделал военную карьеру. Он даже вошел в совет при императоре.

Юрий выступил против Диоклетиана после того, как император решил возродить язычество и устроил гонения на христиан. Юрий обличил правителя в несправедливости. Тогда император приказал Юрия пытать, чтобы тот отрекся от веры.

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Мужчина выдержал все пытки и чудом исцелялся. Люди, которые видели это, также уверовали в Христа. Среди них была и супруга императора. Тех, кто уверовал, решили казнить. Царицу Александру также решили отправить на казнь вместе с Юрием.

Что можно делать 23 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят здоровья и защиты.
  • В этот день нужно умыться утренней росой. Предки верили, что тогда вы будете молодыми и сильными.
  • В этот день нужно испечь пироги и раздать их бедным и нуждающимся. Это нужно сделать до вечера.

Что нельзя делать 23 апреля

1. Нельзя 23 апреля ссориться, лениться и ругаться. Иначе в вашей жизни будут затяжные конфликты.

2. Нельзя 23 апреля повышать голос. Предки верили, что громкие ссоры могут притянуть молнию.

3. Нельзя 23 апреля работать в саду или огороде. Иначе посадки может побить град.

4. Нельзя 23 апреля охотиться, заниматься убоем скота. Считается, что тогда вы потеряете благополучие.

Приметы 23 апреля

  • Если в этот день идет дождь, то будет хороший сенокос.
  • Если в этот день солнечно, то лето будет теплым и сухим.
  • Если в этот день ветрено, то лето будет неспокойным.
  • Если в этот день кружат аисты, то похолодания больше не будет.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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