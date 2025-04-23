Ворвутся бедность и проблемы: что ни в коем случае нельзя делать в Светлый четверг

Что можно делать 24 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от нищеты.

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Что нельзя делать 24 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гром

Почему нельзя пересчитывать деньги в этот день

Зачем нужно приготовить 24 апреля

24 апреля церковь отмечает Светлый четверг. Также в этот день почитают память мученика Саввы Стратилата и преподобного Саввы Киево-Печерского. Как сообщает Главред, Савва был храбрым воином. Он был удостоен чином воеводы-стратилата. Савва исповедовал христианство, помогал нуждающимся. За это он получил дар чудотворения и исцеления.

Вскоре об этом узнал император Аврелиан. Он пытался заставить Савву отречься от веры, но тот отказался. После этого Савву подвергли пыткам, но он все мужественно выдержал. 70 воинов видели, что Савва остается невредимым, и также уверовали в Христа. Всех их казнили, а Савву бросили в темницу, где он и умер.

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Савва Печерский жил в XIII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Его называют чудотворцем.

Что можно делать 24 апреля

В этот день нужно помолиться. У святого просят укрепления духа и сил вынести все тяготы жизни.

В этот день можно вспоминать умерших родственников, но грустить не нужно. Стоит вспомнить их хорошие дела.

В этот день нужно оставить дверь открытой. Считается, что так умершие родственники смогут зайти в гости.

В этот день нужно приготовить блюда из овса. Ими стоит угостить нуждающихся. Предки верили, что тогда в доме будет достаток.

Что нельзя делать 24 апреля

1. Нельзя 24 апреля начинать новые дела. Иначе все будет впустую.

2. Нельзя 24 апреля пересчитывать и одалживать деньги. Вы можете притянуть к себе бедность.

3. Нельзя 24 апреля отказывать в помощи. Иначе вы можете навлечь на себя проблемы и нищету.

4. Нельзя 24 апреля проявлять жестокость. Его стоит избегать даже в словах и мыслях.

Приметы 24 апреля

Если в этот день жарко, то июнь будет прохладным.

Если в этот день зацвела черемуха, то скоро придет похолодание.

Если в этот день гром, то год будет плодородным.

Если в этот день туман, то лето будет урожайным.

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