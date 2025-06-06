В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВА

Спасатели предполагают, что под завалами все еще могут находиться люди.

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В Луцке ищут двух людей, которые могли оказаться под завалами / Колаж: Главред, фото: ГСЧС Волыни, скриншот из видео

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В Луцке российский дрон попал в многоэтажку

В результате атаки на город есть по меньшей мере 16 пострадавших

Судьба нескольких человек остается неизвестной

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. В частности пострадал город Луцк, в котором вражеский Шахед попал в многоэтажку.

По данным председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, в городе продолжается разбор завалов, ведутся аварийно-спасательные работы. По состоянию на сейчас пострадали по меньшей мере 16 человек.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Еще двое считаются пропавшими без вести. Надеюсь, жертв не будет", - написал он.

Эту информацию подтвердили и в МВД Украины. Также ведомство сообщило, что из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

"Вероятно, под завалами еще находятся люди. Повреждены жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, автомобили. Спасатели ликвидировали все возгорания", - говорится в сообщении.

Атака на Украину 6 июня - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.

Во время комбинированной атаки, которая длилась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.

В общем под массированную атаку страны-агрессора России попало 9 регионов Украины. Сейчас еще продолжаются спасательные операции в Черниговской области, там также могут быть люди под завалами.

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Кто такой Иван Рудницкий? Иван Рудницкий - украинский деятель, полковник СБУ. С 8 ноября 2024 года - председатель Волынской областной государственной администрации. С 19 июля 2022 до 1 мая 2024 года возглавлял управление СБУ в Полтавской области, пишет Википедия.

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