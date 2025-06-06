В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВА

Главное:
- В Луцке российский дрон попал в многоэтажку
- В результате атаки на город есть по меньшей мере 16 пострадавших
- Судьба нескольких человек остается неизвестной
В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. В частности пострадал город Луцк, в котором вражеский Шахед попал в многоэтажку.
По данным председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, в городе продолжается разбор завалов, ведутся аварийно-спасательные работы. По состоянию на сейчас пострадали по меньшей мере 16 человек.
"Еще двое считаются пропавшими без вести. Надеюсь, жертв не будет", - написал он.
Эту информацию подтвердили и в МВД Украины. Также ведомство сообщило, что из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.
"Вероятно, под завалами еще находятся люди. Повреждены жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, автомобили. Спасатели ликвидировали все возгорания", - говорится в сообщении.
Атака на Украину 6 июня - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.
Во время комбинированной атаки, которая длилась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.
В общем под массированную атаку страны-агрессора России попало 9 регионов Украины. Сейчас еще продолжаются спасательные операции в Черниговской области, там также могут быть люди под завалами.
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Кто такой Иван Рудницкий?
Иван Рудницкий - украинский деятель, полковник СБУ. С 8 ноября 2024 года - председатель Волынской областной государственной администрации. С 19 июля 2022 до 1 мая 2024 года возглавлял управление СБУ в Полтавской области, пишет Википедия.
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