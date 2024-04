Армия РФ может обойти Часов Яр: в ISW раскрыли серьезные угрозы на фронте

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может попытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения.

В новом отчете ISW, что за прошедшие сутки боевые действия велись к северо-востоку от Часового Яра возле Богдановки, вблизи микрорайонов Новый и Канал в восточном Часовом Яру, к востоку от Часового Яра вблизи Ивановского, к юго-востоку от Часового Яра возле заповедника Ступки-Голубовского и Клещеевки и к югу от Часового Яра вблизи Шумов.

Зато представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска атакуют Богдановку, Ивановское, Клищеевку и Андреевку с целью обойти Часов Яр и создать условия для оперативного окружения и захвата населенного пункта.

По его словам, 25 апреля оккупанты сосредоточили несколько больше личного состава возле Клещеевки и сильно атаковали возле Белой Горы. Волошин добавил, что российские войска в районе Белой Горы проводят перегруппировку, накапливают боеприпасы и активно разминируют линию фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.