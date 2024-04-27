Армия РФ может обойти Часов Яр: в ISW раскрыли серьезные угрозы на фронте

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может попытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения.
В новом отчете ISW, что за прошедшие сутки боевые действия велись к северо-востоку от Часового Яра возле Богдановки, вблизи микрорайонов Новый и Канал в восточном Часовом Яру, к востоку от Часового Яра вблизи Ивановского, к юго-востоку от Часового Яра возле заповедника Ступки-Голубовского и Клещеевки и к югу от Часового Яра вблизи Шумов.
Зато представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска атакуют Богдановку, Ивановское, Клищеевку и Андреевку с целью обойти Часов Яр и создать условия для оперативного окружения и захвата населенного пункта.
По его словам, 25 апреля оккупанты сосредоточили несколько больше личного состава возле Клещеевки и сильно атаковали возле Белой Горы. Волошин добавил, что российские войска в районе Белой Горы проводят перегруппировку, накапливают боеприпасы и активно разминируют линию фронта.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что РФ ускорила наступление в Донецкой области и хочет прорвать оборону ВСУ. Несмотря на постоянно высокие потери, российские силы способны постоянно обстреливать украинские позиции, считают в разведке Британии. Сухопутные силы РФ создали узкий выступ вглубь украинской территории, войдя в город Очеретино.
В ВСУ назвали три самых горячих направления. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются обойти Часов Яр по флангам через Богдановку и Ивановское, чтобы взять город в оперативное окружение. Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредотачивает свои усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута.
В ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Противник каждый день пытается атаковать на всех направлениях вблизи Часового Яра, южнее города, вдоль шоссе, пытается полностью захватить поселок Ивановское.
Захват Часового Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонительному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.
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