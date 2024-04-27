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Время "танков-черепах" истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes

Руслана Заклинская
27 апреля 2024, 00:38
Несмотря на странный вид и недостатки, танки-черепахи служили решением конкретной проблемы оккупантов - защищали от украинских FPV-дронов.
Время 'танков-черепах' истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes
Российские "танки-черепахи" оказались эффективными, но их время подходит к концу / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

В начале апреля украинские операторы БПЛА заметили на поле боя возле Красногоровки, что к западу от Донецка, российский танк Т-72 с металлической крышей, которая покрывала корпус и башню. Этот "танк-черепаха" оказался удачной находкой для оккупантов, хотя и ненадолго, сообщает Forbes.

"На самом деле это начало техническую тенденцию в российской армии в Украине, поскольку все больше и больше российских экипажей приходили к идее, что странная импровизированная броня может действительно работать", - отметили в материале.

Несмотря на то, что импровизированная броня ограничивала движение башни и снижала видимость на поле боя, "танки-черепахи" выполняли свою основную задачу - обеспечивали перевозку пехоты ближе к позициям ВСУ. Через три недели после появления первого танка, такие модели стали обычным явлением на всем фронте.

видео дня
Время 'танков-черепах' истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes
Российский танк-черепаха / Фото: скриншот с видео

"Большинство танков черепах принадлежат 5-й мотострелковой бригаде, бывшему подразделению украинских сепаратистов, которое в прошлом году присоединилось к российской армии. 5-я мотострелковая бригада всегда обходилась тем оружием, которое только могла выпросить, одолжить или украсть", - пояснили в издании.

Однако сейчас такие танки появляются и в других подразделениях, включая 90-ю танковую дивизию, которая дислоцируется вблизи Авдеевки.

"Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это сумасшедшая адаптация. Россияне приспосабливаются к конкретным условиям на поле боя", - написал аналитик Института исследований внешней политики (США) Роб Ли.

Несмотря на странный вид и технические недостатки, эти танки служили решением конкретной проблемы - защищали от украинских FPV-дронов. Однако времена, когда ВСУ испытывали острый дефицит вооружений, подходят к концу: новые партии американской помощи уже направляются в Украину, в частности артиллерийские снаряды и ракеты "Джавелин".

"FPV никуда не исчезают. Но они также не собираются оставаться основным - практически единственным - украинским боеприпасом на поле боя. Как поведут себя неуклюжие танки-черепахи и их преимущественно слепые экипажи, когда украинцы будут стрелять по ним 100-фунтовыми снарядами и 35-фунтовыми ракетами в дополнение к двухфунтовым беспилотникам?" - подытожили в Forbes.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, войска РФ представляют реальную угрозу захвата Часова Яра в Донецкой области, что может позволить им начать дальнейшие наступательные операции против ключевых городов, которые являются значительным оборонительным поясом Украины. Однако аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты, вероятно, не смогут захватить Часов Яр быстро.

Также военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но в ближайшей перспективе ВСУ могут получить значительную поддержку от США и рекордный пакет помощи от Великобритании. Это будет способствовать выравниванию баланса сил и поможет Украине эффективнее противодействовать обстрелам КАБами.

Как сообщал Главред, самые интенсивные бои сейчас происходят на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там российские оккупанты проводят непрерывные штурмы, рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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