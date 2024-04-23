УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

Алёна Воронина
23 апреля 2024, 09:54
В Госдепе Соединенных Штатов описали путь Украины к победе.
Украинские военные, Джеймс О'Брайен
При 3 условиях Украина сможет выиграть, независимо от планов Путина, считает Джеймс О'Брайен/ коллаж: Главред, фото: 21 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, MFA of Georgia

На реалистичном пути Украины к победе в войне есть три пункта - стабилизация ситуации на востоке нашего государства, а также движение в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время брифинга в Киеве, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что нашему государству в первую очередь нужно стабилизировать ситуацию на востоке, а для этого нужны артиллерия, другие виды вооружения, а также укрепления. По словам О'Брайена, Украине нужно убедиться, что у нее есть люди для продолжения борьбы против страны-агрессора России. Также защитникам Украины нужно дестабилизировать огневые позиции российских оккупантов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии отметил, что названные выше пункты являются важнейшими элементами на пути Украины к победе. А пока это происходит, Украина в этом году будет иметь два важных изменения в своей глобальной позиции.

видео дня

"Это будет начало переговоров с Европейским Союзом о вступлении и НАТО установит то, что мы назовем мостом, что-то вроде четкого пути к членству в НАТО", - отметил он.

О'Брайен отметил, что при таких условиях Украина сможет победить в этой войне независимо от того, какие планы будет иметь российский диктатор Владимир Путин.

"Я думаю, что это путь вперед. Однако я не буду определять заранее, что мой босс и министр обороны решат относительно окончательной стратегии. Но это то, как я об этом говорил, и я думаю, что это очень реалистичный путь к украинской победе", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал, без чего ВСУ не справятся. Украине нужно конкретное вооружение для того, чтобы можно было помочь военным защитить гражданских.

В Киеве и Одессе в ночь на 23 апреля прогремели взрывы - есть раненые, в том числе двое детей. Киевская и Одесская области были под ударом российских дронов. В Одессе пострадали семь человек.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит наступление на Донбассе - в ISW сказали, что остановит оккупантов. У армии оккупантов нет достаточно времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь.

Напомним, в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову. Оккупанты пользуются тем, что пока Украина имеет ограниченные возможности противовоздушной обороны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Госдепартамент США
Реклама

Главное за день

Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

10:24 Украина
Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

09:54 Украина
Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

09:43 Украина
Все главные новости

Популярное

С духом гнильцы : путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву 53045

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики 30619

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей 13971

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода 11385

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

Последние новости

10:56

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Змеи - будьте на чеку утром, Собакам - кардинальный переворот в жизни

10:44

Пугачева собирается отказаться от своего замка под Москвой

10:41

"Украина - это часть России": СМИ узнали о новом "зашкваре" Трампа

10:33

Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать

10:24

Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах МосквыАндрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы
10:13

Очень сложная головоломка: нужно найти лишнюю игральную кость за 15 секунд

10:06

"Он плакал": король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей

09:54

Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

09:43

Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

Реклама
09:22

Киев и область в ближайшие дни подтопит: синоптик предупредил об опасности

08:37

Пользуются задержкой помощи от США: в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову

08:31

Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине: что в него войдет

08:10

Шикарная дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино легендарное платье

08:10

Почему Россия прекратила массово обстреливать Украину "Шахедами"мнение

07:49

"Игра с духом гнильцы": Галкин публично обругал Пугачеву

07:39

РФ готовит наступление на Донбассе: в ISW сказали, что остановит оккупантов

07:25

Найти ошибку на картинке за 3 секунды смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:48

В Киеве и Одессе ночью прогремели взрывы: есть раненые, среди них - детиФотоВидео

06:10

Как Украину испытают на выносливостьмнение

05:40

Переворот в ЕС: Китай повлияет на новую расстановку сил в Европе – прогноз

Реклама
05:05

Что можно сделать из пластиковых бутылок: результат удивит каждогоВидео

04:22

Не останется и следа: как вывести пятна от кетчупа, соевого и томатного соуса

03:55

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго

03:30

Всего "значительно больше": что войдет в первый пакет новой помощи США

03:00

Настоящая перепалка: Потап резко заступился за Настю Каменских

02:05

"Какой-то странный старикан": жена 81-летнего Харрисона Форда подшутила над ним

01:35

3 лучших способа, как очистить бутылку для воды от зелени: от загрязнений не будет и следа

00:48

У Леголаса проблемы: Кэти Перри публично отругала Орландо БлумаВидео

00:31

Консульских услуг не будет: введены жесткие ограничения для мужчин за рубежом

22 апреля, понедельник
23:57

Экс-жена Потапа рассказала, как его сын реагирует на "зашквары" звездного папы

22:28

Армии нужен больший радиус действия: Зеленский назвал, без чего ВСУ не справятся

22:24

Все плакали и стояли на коленях: в Винницкой области простились с убитым полицейскимФотоВидео

22:11

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности

21:41

Молодость сохранится надолго: чем нужно умыться 23 апреля - приметы дня

21:41

"Раньше, чем вы думали": в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине

20:52

За этот рецепт вас будут носить на руках: шикарный салат за минутуВидео

20:52

РФ не сможет оккупировать Часов Яр до 9 мая: враг сосредоточил удар на двух направлениях

20:42

Байден раскрыл детали новых поставок: Зеленский о подробностях важного разговора

20:04

"Я его не узнала": Огневич раскрыла подробности военной службы-папы пенсионера

19:55

После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется

Реклама
19:50

Снаряды для ВСУ: Боррель назвал сроки первых поставок в Украину

19:34

Погода начнет меняться: синоптик сказала, когда придет потепление

19:10

Как работает ракета-перехватчик в системе ПВОмнение

19:09

Пекин на стороне Москвы: раскрыта позиция Китая по поводу войны в Украине

18:34

Россия заявила о захвате Новомихайловки: в ВСУ опровергают

18:17

Оккупанты продвигаются вперед: Умеров назвал причину успешных действий врага

18:16

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

18:09

Мощный взрыв и столб дыма: появилось видео "прилета" по телевышке в ХарьковеФотоВидео

17:36

Депутаты ВР призвали Нобелевский комитет исключить армянского прокси Кремля из номинантов на премию мира

17:23

РФ бросает все силы на штурм: Зеленский раскрыл главную опасность на фронте

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять