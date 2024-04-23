Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

В Госдепе Соединенных Штатов описали путь Украины к победе.

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При 3 условиях Украина сможет выиграть, независимо от планов Путина, считает Джеймс О'Брайен/ коллаж: Главред, фото: 21 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, MFA of Georgia

На реалистичном пути Украины к победе в войне есть три пункта - стабилизация ситуации на востоке нашего государства, а также движение в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время брифинга в Киеве, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что нашему государству в первую очередь нужно стабилизировать ситуацию на востоке, а для этого нужны артиллерия, другие виды вооружения, а также укрепления. По словам О'Брайена, Украине нужно убедиться, что у нее есть люди для продолжения борьбы против страны-агрессора России. Также защитникам Украины нужно дестабилизировать огневые позиции российских оккупантов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии отметил, что названные выше пункты являются важнейшими элементами на пути Украины к победе. А пока это происходит, Украина в этом году будет иметь два важных изменения в своей глобальной позиции.

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"Это будет начало переговоров с Европейским Союзом о вступлении и НАТО установит то, что мы назовем мостом, что-то вроде четкого пути к членству в НАТО", - отметил он.

О'Брайен отметил, что при таких условиях Украина сможет победить в этой войне независимо от того, какие планы будет иметь российский диктатор Владимир Путин.

"Я думаю, что это путь вперед. Однако я не буду определять заранее, что мой босс и министр обороны решат относительно окончательной стратегии. Но это то, как я об этом говорил, и я думаю, что это очень реалистичный путь к украинской победе", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал, без чего ВСУ не справятся. Украине нужно конкретное вооружение для того, чтобы можно было помочь военным защитить гражданских.

В Киеве и Одессе в ночь на 23 апреля прогремели взрывы - есть раненые, в том числе двое детей. Киевская и Одесская области были под ударом российских дронов. В Одессе пострадали семь человек.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит наступление на Донбассе - в ISW сказали, что остановит оккупантов. У армии оккупантов нет достаточно времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь.

Напомним, в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову. Оккупанты пользуются тем, что пока Украина имеет ограниченные возможности противовоздушной обороны.

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