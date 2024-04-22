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Армии нужен больший радиус действия: Зеленский назвал, без чего ВСУ не справятся

Алексей Тесля
22 апреля 2024, 22:28
Украине нужно конкретное вооружение для того, чтобы можно было помочь военным защитить гражданских.
Зеленский намекнул на расширение ПВО
Владимир Зеленский рассказал о потребностях ВСУ / коллаж: Главред, фото: 14 ОМБ, скриншот телеграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами США в понедельник в Киеве заявил, что наиболее важным пакетом помощи является "пакет ПВО".

"Мы получили информацию, буквально только что, что снова была атака на центр Харькова. Попали по телебашне, уничтожили фактически и они это делают каждый день. Бьют по тем территориям, которые вблизи линии фронта, вблизи границ, пытаясь вынудить людей покинуть их. Харьков стоит, но это очень сложно для них. Поэтому мы говорим, что ПВО – это позиция номер один", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, "мы нуждаемся также в очень конкретных вооружениях для того, чтобы можно было помочь военным защитить гражданских. Мы говорим о необходимости, безусловно, вооружения, имеющие больший радиус действия, и так же очень важна для нас позиция №3 по значимости – это артиллерийские снаряды".

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Зеленский встретился с конгрессменами сразу после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. "Говорили о том, как мы можем поскорее после принятия решения получить пакеты военной помощи и предоставить их нашим воинам на фронте. Он услышал о существующем дефиците, и мы понимаем, что наиболее важным как первым пакетом является пакет ПВО", - сказал Зеленский.

В своем телеграм-канале Зеленский сообщил также, что "в ходе встречи обсудили макрофинансовую поддержку, военную помощь, в частности, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации и поддержку в развитии украинской оборонной промышленности".

"Также побеседовали о конфискации замороженных активов российских террористов, поддержке Украины на пути в НАТО, гарантиях безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира", - написал также он.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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