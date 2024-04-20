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Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине: дата голосования

Руслана Заклинская
20 апреля 2024, 23:54
После голосования за законопроект в Палате представителей, сенаторы обеих партий заключили соглашение, что позволит провести голосование в Сенате.
Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине: дата голосования
Когда Сенат США рассмотрит законопроект / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, пишет Independent.

После голосования за законопроект в Палате представителей, сенаторы от Демократической и Республиканской партий заключили соглашение, которое позволит провести голосование в Сенате за помощь Украине.

"Теперь Сенат готов сделать следующий шаг", - заявил Шумер.

видео дня

По его словам, Сенат проведет голосование о помощи Украине во вторник, 23 апреля, во второй половине дня. После одобрения сенаторами законопроект должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

Кроме законопроекта о помощи для Украины, ожидается одобрение еще двух законопроектов, направленных на поддержку Израиля и Тайваня. Отмечается, что некоторые из этих законодательных актов уже прошли через верхнюю палату Конгресса США, что делает процесс передачи документов на подпись президенту Джо Байдену "достаточно простым".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. "За" законопроект о помощи Украине проголосовали 310 конгрессменов, против - 112.

Также 20 апреля в США проголосовали за законопроект №8038 о конфискации замороженных активов РФ для Украины. Закон набрал необходимое количество голосов в Палате представителей США. "За" проголосовали 360 конгрессменов, "против" - 58.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии и спикера Майка Джонсона за "решение, которое сохраняет правильный ход истории".

Президент США Джон Байден одобрительно высказался о принятом решении Палаты представителей. Он призвал Сенат немедленно рассмотреть и утвердить пакет документов, чтобы он мог подписать его в кратчайшие сроки.

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