"Очень весомый пакет": Зеленский поблагодарил США за помощь Украине

Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а впоследствии подписаны Байденом.

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Зеленский поблагодарил США за поддержку законопроектов для Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за принятие важнейших законопроектов, которые касаются помощи Украине. Об этом он высказался в своем видеообращении.

Зеленский добавил, что эти решения ожидали все украинцы, а особенно военные, которые ежедневно борются на фронте с российскими оккупантами.

"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора ... Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, так же как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать", - сказал Зеленский. видео дня

Президент надеется на то, что пакет военной помощи Украине быстро поступит на рассмотрение в Сенат США, а затем и на стол президента Джо Байдена.

"Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет закопать в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. Бесспорно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны - войны, которую Путин должен проиграть", - добавил президент.

Он также поблагодарил украинскую команду, которая постоянно боролась за эти необходимые законопроекты.

"Спасибо всем представителям нашего государства, всем нашим дипломатам, которые работают ради увеличения поддержки Украины, всем представителям общественного сектора, каждому волонтеру, который работает, всем друзьям Украины. Спасибо моей команде, мир объединяется ради Украины, когда украинцы объединяются ради независимости", - сказал Зеленский.

Помощь Украине от США - последние новости по теме

20 апреля Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины. Законопроект поддержали 360 конгрессменов, "против" высказались 58 конгрессменов.

Законопроект предусматривает, что у президента США появляются полномочия применять процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей в специальные фонды - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Практически сразу после этого в США проголосовали за предоставление Украине мощного пакета помощи. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" - 112. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

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