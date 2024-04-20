'Призываю быстро прислать пакет': Байден отреагировал на поддержку помощи Украине

Президент США призвал Сенат как можно быстрее одобрить законопроект о помощи для Украины, чтобы срочно отправить оружие для ВСУ.

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Байден призвал Сенат как можно быстрее одобрить законопроект о помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Президент США Джо Байден одобрительно высказался о принятии в Палате представителей Конгресса законопроектов о военной помощи Украине и Израилю. Глава США призвал Сенат немедленно рассмотреть и утвердить этот пакет документов, чтобы он мог подписать его в кратчайшие сроки. Заявление Байдена распространила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене. В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, приняв срочно необходимое законодательство о национальной безопасности", - отметил американский президент.

В то же время Байден подчеркнул, что именно он "месяцами боролся" за срочное принятие законопроектов о помощи. Также президент подчеркнул, что сейчас "чрезвычайно неотложный момент", учитывая непрерывные бомбардировки Украины со стороны России и беспрецедентные атаки на Израиль со стороны Ирана.

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Кроме этого, Джо Байден поблагодарил спикера палаты представителей США Майка Джонсона, лидера Джеффриса и двухпартийную коалицию законодателей в Палате представителей, которые "проголосовали за то, чтобы поставить нашу национальную безопасность на первое место".

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", - подчеркнул президент Байден.

Помощь Украине от США - голосование Палаты представителей

Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. "За" законопроект о помощи Украине проголосовали 310 конгрессменов, против - 112.

Также 20 апреля в США проголосовали за законопроект №8038 о конфискации замороженных активов РФ для Украины. Закон набрал необходимое количество голосов в Палате представителей США. "За" проголосовали 360 конгрессменов, "против" - 58.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии и спикера Майка Джонсона за "решение, которое сохраняет правильный ход истории". Зеленский надеется, что законопроекты поддержат в Сенате и направят на рассмотрение президенту Байдену.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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