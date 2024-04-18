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Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

Яна Ставская
18 апреля 2024, 16:21
Грин не любят даже в Республиканской партии из-за ее эксцентричного поведения.
Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они
Грин является антиукраинским политиком в Палате представителей США / Коллаж Главреда. Фото: Fox News

Член Республиканской партии, трампистка Марджори Тейлор Грин внесла ряд странных поправок в законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. Политик неоднократно свидетельствовала свою антиукраинскую и пророссийскую позицию.

Как пишет Европейская правда, Грин, среди прочего, предлагает сделать обязательной службу в ВСУ каждого члена Палаты представителей, который поддержит проект.

Также в воображении Грин в Украине существуют "биолаборатории". Трампистка призывает немедленно их ликвидировать, а все данные о существовании таких объектов передать США.

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В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Также в правках от Грин есть упоминания о функционировании "христианских церквей" в Украине (Киев должен якобы подтвердить, что церкви работают без вмешательства правительства) и о "свободных и справедливых" выборах во время войны.

Примечательно, что системные антиукраинские заявления Грин критикуют и внутри Республиканской партии.

Марджори Тейлор Грин - идиотка, которая разрушает Республиканскую партию

Именно под таким заголовком на республиканском Fox News вышла колонка, посвященная "диким выходкам" политика. В частности, указывается, что Грин преимущественно направляет свою агрессию против своих же однопартийцев, чем подыгрывает демократам.

Самой же Грин прямыми намеками рекомендовали прекратить комментировать, в том числе события в Украине, вместо этого сосредоточиться на непосредственной работе в Палате представителей.

Военная помощь США - законопроект на 61 млрд для Украины

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на пополнение военных арсеналов Штатов.

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