РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

Страна-агрессор Россия давно претендует на Донбасс, но не контролирует его, сказал глава ГУР.

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Кирилл Буданов назвал примерные сроки нового российского наступления / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

В июне 2024 года российская оккупационна армия планирует начать новое большое наступление и попытается полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post.

По его словам, россияне попытаются летом захватить Донбасс. РФ давно претендует, на этот важный регион на востоке страны, но не контролирует его.

Глава ГУР Минобороны Украины также отметил, что войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.

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"До инаугурации вашего президента они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей", - считает Буданов.

Глава ГУР также предположил, что, возможно, россияне надеются, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа они смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Что еще сказал Буданов в интервью Washington Post

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что война в Украине продолжится, пока в России будет действовать действующий режим.

О прогнозах завершения войны в Украине он высказался осторожно. В частности, глава ГУР заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

"В мечтах россиян -- оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", - сказал Буданов.

Также Буданов сказал, что спецоперации Российского добровольческого корпуса в России будут продолжаться. Также ГУР планирует новые атаки беспилотников по территории РФ.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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