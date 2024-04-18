Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дронов

По данным ОВА, целью российской атаки "Шахедами" стали объекты критической инфраструктуры на территории Ивано-Франковской области.

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В результате падения обломков возникли пожары - детали массированного удара РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, скриншот из видео

В ночь на 18 апреля российские оккупанты совершили атаку по территории Украины с применением БпЛА типа "Шахед". В частности, масштабные взрывы слышали жители Ивано-Франковской области. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Телеграмм-канале сообщил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Этой ночью враг снова атаковал. Десятки дронов страна-террорист выпустила по Западу Украины. Не обошла угроза и Прикарпатье. На рассвете наши защитники обезвредили несколько вражеских воздушных целей", - говорится в сообщении Марцинкива.

Смотрите видео о последствиях российской атаки по Ивано-Франковской области:

видео дня

Фото: скриншот

Он отметил, что удалось избежать жертв от вражеской атаки. Также он выразил благодарность силам ПВО за их большой труд в обеспечении нашей защиты.

В то же время, руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в своем Телеграмм-канале отметила, что целью российской атаки дронами по территории области стали объекты критической инфраструктуры.

"Все воздушные цели обезврежены. В результате падения обломков возникли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", - написала она.

Сколько "Шахедов" удалось сбить

По данным Воздушных Сил ВСУ в ночь на 18 апреля РФ атаковала Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Все 13 "Шахедов" сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", - сообщил в своем Телеграмм-канале командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Что известно о БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине - последствия для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 апреля Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине, направленный на энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Генеральный директор компании "ДТЭК" Максим Тимченко отметил, что сейчас в сфере энергетики сложилась самая сложная ситуация с начала войны.

Галущенко предостерег, что Россия продолжает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому украинцам необходимо быть готовыми к любым сценариям этой весной и летом. Он подчеркнул, что общая ситуация в энергетике и риск возможных отключений будут зависеть от обстрелов российских оккупантов.

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