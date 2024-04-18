Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дронов

В ночь на 18 апреля российские оккупанты совершили атаку по территории Украины с применением БпЛА типа "Шахед". В частности, масштабные взрывы слышали жители Ивано-Франковской области. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Телеграмм-канале сообщил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
"Этой ночью враг снова атаковал. Десятки дронов страна-террорист выпустила по Западу Украины. Не обошла угроза и Прикарпатье. На рассвете наши защитники обезвредили несколько вражеских воздушных целей", - говорится в сообщении Марцинкива.
Смотрите видео о последствиях российской атаки по Ивано-Франковской области:
Он отметил, что удалось избежать жертв от вражеской атаки. Также он выразил благодарность силам ПВО за их большой труд в обеспечении нашей защиты.
В то же время, руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в своем Телеграмм-канале отметила, что целью российской атаки дронами по территории области стали объекты критической инфраструктуры.
"Все воздушные цели обезврежены. В результате падения обломков возникли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", - написала она.
Сколько "Шахедов" удалось сбить
По данным Воздушных Сил ВСУ в ночь на 18 апреля РФ атаковала Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
"Все 13 "Шахедов" сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", - сообщил в своем Телеграмм-канале командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары по Украине - последствия для энергетики
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 апреля Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине, направленный на энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Генеральный директор компании "ДТЭК" Максим Тимченко отметил, что сейчас в сфере энергетики сложилась самая сложная ситуация с начала войны.
Галущенко предостерег, что Россия продолжает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому украинцам необходимо быть готовыми к любым сценариям этой весной и летом. Он подчеркнул, что общая ситуация в энергетике и риск возможных отключений будут зависеть от обстрелов российских оккупантов.
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