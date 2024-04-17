"Потеряли 80% мощностей": в ДТЭК рассказали, что происходит с энергетикой

Генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что на данный момент в энергетике сложилась самая сложная ситуация с начала войны. Такое заявление он сделал в эфире CNN.
"Три недели назад мы пережили самую большую атаку по нашей инфраструктуре. Мы потеряли 80% доступных мощностей после первых двух атак. Конечно, сейчас самые сложные времена с начала полномасштабного вторжения с точки зрения энергообеспечения страны и масштаба разрушений", — сказал Тимченко.
По его словам, на данный момент главная проблема — это отсутствие достаточного количества систем ПВО.
"Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день", — сказал Тимченко.
Российская массированная атака на энергосистему Украины 11 апреля — что известно
В ночь на 11 апреля Россия атаковала Украину шахедами, крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС, Кинжалами с МиГ-31К и управляемыми авиаракетами с Су-34. Польша поднимала в небо авиацию во время удара РФ по Украине.
По меньшей мере десять ударов нанесено по Харькову и области, в городе возникли новые проблемы со светом.
Под тяжелыми комбинированными ударами также оказалась Львовская область, в частности, город Стрый. В Запорожской области ракета попала в энергообъект. В Одесской области обломки шахеда упали на территорию энергетического объекта.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под ударом оказалась энергосистема четырех областей — Киевской, Львовской, Запорожской и Харьковской. Серьезно повреждены две ТЭС, сообщали в ДТЭК.
Трипольская ТЭС - что о ней известно
Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.
Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье.
Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Летом Украине грозят отключения света: экс-министр энергетики сделал прогноз
- Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям света
- Разрушенная Трипольская ТЭС обеспечивала 3 области: будут ли отключения света
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред