"Потеряли 80% мощностей": в ДТЭК рассказали, что происходит с энергетикой

Сейчас в энергетике образовалась самая сложная ситуация с начала войны, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

https://glavred.info/ukraine/poteryali-80-moshchnostey-v-dtek-rasskazali-chto-proishodit-s-energetikoy-10558436.html Ссылка скопирована

В ДТЭК рассказали, что происходит с энергетикой / коллаж Главред, фото УНИАН

Генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что на данный момент в энергетике сложилась самая сложная ситуация с начала войны. Такое заявление он сделал в эфире CNN.

"Три недели назад мы пережили самую большую атаку по нашей инфраструктуре. Мы потеряли 80% доступных мощностей после первых двух атак. Конечно, сейчас самые сложные времена с начала полномасштабного вторжения с точки зрения энергообеспечения страны и масштаба разрушений", — сказал Тимченко.

По его словам, на данный момент главная проблема — это отсутствие достаточного количества систем ПВО.

видео дня

"Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день", — сказал Тимченко.

Российская массированная атака на энергосистему Украины 11 апреля — что известно

В ночь на 11 апреля Россия атаковала Украину шахедами, крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС, Кинжалами с МиГ-31К и управляемыми авиаракетами с Су-34. Польша поднимала в небо авиацию во время удара РФ по Украине.

По меньшей мере десять ударов нанесено по Харькову и области, в городе возникли новые проблемы со светом.

Под тяжелыми комбинированными ударами также оказалась Львовская область, в частности, город Стрый. В Запорожской области ракета попала в энергообъект. В Одесской области обломки шахеда упали на территорию энергетического объекта.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под ударом оказалась энергосистема четырех областей — Киевской, Львовской, Запорожской и Харьковской. Серьезно повреждены две ТЭС, сообщали в ДТЭК.

Трипольская ТЭС - что о ней известно Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье. Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред