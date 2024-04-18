Помощь Украине за счет конфискованных активов РФ: как это будет работать

Четвертый законопроект, который опубликовала Палата представителей, предусматривает механизм конфискации активов агрессора России в пользу Киева. Также документ содержит расширение санкций в отношении Москвы. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
На своей странице в социальной сети Facebook она рассказала о том, что документ под названием 21st Century Peace through Strength Act ("Акт о мире в XXI веке через силу") позволит американскому президенту применить процедуру, направленную на конфискацию суверенных активов. Они могут быть переданы в специальные фонды – Compensation Fund и Ukraine Support Fund.
Как будут передаваться активы, президент может согласовывать с Группой семи, Евросоюзом, Австралией и другими партнерами Соединенных Штатов.
Также в документе указано, что не позднее чем через 90 дней после принятия соответствующего законопроекта американский президент должен подать Конгрессу отчет о физических и юридических лицах, в отношении которых будут введены санкции США и Британии.
"Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица идентифицированного в вышеупомянутом отчете как такового, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеупомянутым критериям санкционирования в США", - подчеркнула Оксана Маркарова.
Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса
6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.
Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.
Когда США проголосуют помощь Украине – главные новости:
Палата представителей будет голосовать законопроект о финансировании военной помощи Украине 20 апреля, сказал спикер Палаты Майк Джонсон. Законопроект в поддержку украинского государства американские законодатели рассмотрят отдельным документом. Помощь будет в кредит.
Украина получит $61 млрд и ATACMS в рамках нового закона США о военной помощи. Текст законопроекта предусматривает возможность оплаты пакетов поддержки российскими конфискованными деньгами и списание долгов.
Помощь Украине критически важна, сказал Майк Джонсон. По его словам, Россия способна пойти дальше и атаковать союзников США по Североатлантическому альянсу. Наступил критический момент, когда надо предпринимать решительные действия.
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