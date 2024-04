РФ готовит наступление на Донбассе: в ISW сказали, что остановит оккупантов

Российская оккупационная армия планирует широкое наступление на позиции ВСУ к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области. Однако усилия оккупантов может ограничить передача Украине военной помощи США и стран Запада. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Как пишут эксперты ISW, россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки. В ее составе - преимущественно четыре бригады Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Аналитики предполагают, что эти силы преследуют три взаимодополняющие задачи:

Эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

В отчете ISW говорится, что у армии РФ нет достаточно времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь стран Европы и США, если Сенат одобрит законопроект о дополнительных ассигнованиях.

Также аналитики напомнили, что Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель 22 апреля заявил, что первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии прибудут в Украину до конца мая - начала июня.

"Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя, будет иметь решающее значение для способности Сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.