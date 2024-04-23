РФ готовит наступление на Донбассе: в ISW сказали, что остановит оккупантов

У армии оккупантов нет достаточно времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь.

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Помощь США может сорвать планы оккупантов - ISW / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российская оккупационная армия планирует широкое наступление на позиции ВСУ к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области. Однако усилия оккупантов может ограничить передача Украине военной помощи США и стран Запада. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Как пишут эксперты ISW, россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки. В ее составе - преимущественно четыре бригады Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Аналитики предполагают, что эти силы преследуют три взаимодополняющие задачи:

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продвижение на запад от Бердичей;

продвижение в сторону поселка Очеретино;

продвижение от Очеретино далее на запад вдоль дороги О0544 (Керамик-Мирноград);

продвижение на север в направлении поселка Новокалиново.

Эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

В отчете ISW говорится, что у армии РФ нет достаточно времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь стран Европы и США, если Сенат одобрит законопроект о дополнительных ассигнованиях.

Также аналитики напомнили, что Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель 22 апреля заявил, что первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии прибудут в Украину до конца мая - начала июня.

"Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя, будет иметь решающее значение для способности Сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Военная помощь от США - последние новости

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней. Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

Издание Politico сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что пакет военной помощи будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО.

Сообщается, что Пентагон все еще вносит "последние штрихи" в новый транш и питает надежду, что сможет как можно скорее отправить технику и снаряды - сразу же после подписания документа Байденом.

В комментарии NBC News Зеленский сказал, что "молится, чтобы новая помощь дала шанс на победу".

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