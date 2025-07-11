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"Порезать на металлолом": стала известна участь единственного авианосца РФ

Виталий Кирсанов
11 июля 2025, 14:34
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Минобороны России может отказаться от восстановления авианосца "Адмирал Кузнецов" - его ремонт и модернизация приостановлены.
Единственный авианосец РФ отправят на металлолом
Единственный авианосец РФ отправят на металлолом / коллаж: Главред, фото: peacekeeper.ru

Кратко:

  • "Адмирал Кузнецов" не нужен даже после модернизации
  • Вопрос о судьбе корабля должен быть решен в ближайшее время

Минобороны РФ может отказаться от восстановления единственного авианосца в составе флота - крейсера "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте с 2018 года. Об этом сообщают росСМИ.

Ремонт и модернизация в настоящее время приостановлены, а вопрос о дальнейшей судьбе корабля должен быть решен в ближайшее время. Представители Главного командования ВМФ РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая занималась модернизацией крейсера, сейчас обсуждают целесообразность его возвращения в состав флота.

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Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Аваканц назвал отказ от ремонта "абсолютно правильным решением". По его словам, "Адмирал Кузнецов" не нужен даже после модернизации, поскольку, это, мол, "очень дорогое и неэффективное морское вооружение".

"Будущее - за роботизированными системами и беспилотной авиацией. А "Кузнецова", если решат не ремонтировать, остается только порезать на металлолом и утилизировать", - добавил он.

Однако, как напомнил контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов, действующая стратегия РФ до 2030 года предусматривает наличие авианосных соединений как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте. Однако, по его словам, вопрос на самом деле в финансировании.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандикин считает, что даже с развитием надводных и подводных беспилотников обойтись без авиационного прикрытия в дальних походах невозможно.

"Конечно, с "Кузнецовым" все сложно: длительный ремонт, были проблемы, пожар. Но то, что Индия, Китай и другие страны развивают авианосный флот, свидетельствует о потребности в таких кораблях", - сказал он.

Крейсер Адмирал Кузнецов инфографика
Крейсер Адмирал Кузнецов, инфографика

Корабль "Адмирал Кузнецов" - последние новости

Как сообщал ранее Главред, по данным ГУР, авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии. Корабль нельзя спускать на воду.

Кроме этого, еще до начала полномасштабного вторжения, у РФ загорелся этот горе-"авианосец". Тогда ущерб, причиненный огнем "Адмиралу Кузнецову", оценивался в 95 миллиардов рублей (1,53 млрд долларов).

Вскоре СМИ выяснили, почему на авианосце "Адмирал Кузнецов" начался пожар. Оказывается, экипаж крейсера Адмирал Кузнецов мог не позаботиться о сборе мусора перед проведением пожароопасных работ, выяснили журналисты.

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