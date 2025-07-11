Как убрать червей из черешни: проверенный метод

Вы узнаете:
- Что нужно сделать с черешней, чтобы в ней не осталось червей
- Как долго придется замачивать черешню
Сезон черешни в разгаре, только вот в любимой для многих ягоде часто есть лишний "белок" в виде червей, который не сразу можно заметить. Это довольно распространенная проблема, но ее легко решить.
Однако Главред узнал, в чем замочить черешню, чтобы вылезли черви. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анна Кулик.
Для начала нужно очистить черешню от хвостиков и высыпать в большую миску. Далее туда нужно добавить раствор из воды и соли в пропорции литр к двум столовым ложкам.
Замоченная черешня должна постоять 30 минут, после чего черви начнут сами всплывать наружу. Последним этапом нужно хорошо промыть черешню перед тем, как смаковать ею.
Смотрите видео, как правильно избавляться от червей в черешне:
@anuta.kulyk Как избавиться от червей в черешнях и вишнях ? ? Раствор: 2 ст. ложки соли на 1 литр холодной воды ? Заливаем ягоды полностью ? Оставляем на 30 минут ? Черви сами выползают на поверхность ? Промыть чистой водой - и можно есть или замораживать ✅ Работает для черешен, вишен, слив, иногда даже для клубники ? Сохраняй себе и поделись с друзьями - они будут шокированы ? #лайфхак#черешня#вишня#червяки#полезносоветы#проверено#чистиягоды♬ оригинальный звук - IVAN LIULENOV
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О персоне: Анна Кулик
Анна Кулик - украинский блогер, которая является автором YouTube-канала и соцсетей под названием "Страница рецептов". В сети делится видео с рецептами блюд, а также полезными лайфхаками. В YouTube и TikTok имеет почти 10-тысячную аудиторию.
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