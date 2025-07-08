Драить больше не нужно: копеечное средство надолго избавит от пыли

Эксперты по уборке рекомендуют бюджетное решение - гениальный лайфхак.

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Уборка может стать нечастой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ogo Johnson, Pixabay/photos

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Существует простой и эффективный способ продлить эффект от уборки

Эксперты по уборке рекомендуют бюджетное решение

Уборка пыли — занятие, которое кажется бесконечным. Сколько ни протирай поверхности или не выметай углы, пыль всё равно быстро возвращается.

Особенно часто пыль оседает на таких участках, как жалюзи и плинтусы: их форма и материал способствуют накоплению статического электричества, из-за чего пыль буквально притягивается и держится очень стойко, пишет Express.

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Тем не менее, существует простой и эффективный способ продлить эффект от уборки. Летом, когда окна часто открыты и в доме активно циркулирует воздух, это движение переносит пыль по помещениям и ускоряет её оседание на поверхностях. Поэтому важно не просто убрать, но и создать защиту от повторного загрязнения.

Эксперты по уборке рекомендуют бюджетное решение: использовать сушильные салфетки. Они уверяют, что лучшее, что можно сделать для быстрой очистки жалюзи — просто протереть их салфеткой для сушилки. Они отлично собирают пыль и оставляют приятный запах. Их также можно использовать для очистки верхней части плинтусов.

/ инфографика - Главред

Хотя может показаться необычным использовать средство для белья в уборке, эти салфетки содержат антистатик, который предотвращает накопление электрического заряда. Это, в свою очередь, мешает пыли прилипать к поверхностям.

Кроме того, кондиционер, которым пропитаны салфетки, оставляет после себя тонкую защитную плёнку, работающую как барьер от пыли.

Вот как воспользоваться этим способом:

Пропылесосьте плинтусы и другие участки, где скапливается пыль.

При необходимости вымойте пол и дайте всем поверхностям высохнуть (влага привлекает пыль).

Затем протрите жалюзи, плинтусы, подоконники и другие "пылесборники" салфетками для сушки.

Такой уход позволит сохранить чистоту минимум на несколько недель — всё зависит от интенсивности воздухообмена в доме.

Применяя этот метод, вы сможете сократить частоту генеральных уборок и надолго сохранить ощущение чистоты без лишних усилий.

Смотрите видео - быстрая уборка за 15 минут:

Суть "быстрой уборки" — в использовании всего двух инструментов. Главное — установить таймер на 15 минут и по максимуму сосредоточиться на действиях: собрать все разбросанные вещи в пустую корзину, вытереть пыль, подмести мусор и быстро помыть пол. Это всё, что нужно, говорится в сюжете на YouTube-канале Порхаюче Життя.

Затем — пара минут, чтобы разложить вещи по местам. Если есть дополнительное время — можно завершить начатое, если нет — не беда. Уже после такой экспресс-уборки жилье становится достаточно чистым и уютным для комфортной жизни.

Ранее сообщалось о том, чем заменить порошок и мыло в уборке. Натуральное средство может очищать и убирать неприятные запахи с бытовых предметов.

Как писал ранее Главред, появился гениальный лайфхак для уборки из TikTok. Ежедневное протирание пыли в доме утомляет многих хозяек, однако есть способ, как уменьшить частоту уборки.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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