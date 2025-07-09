Известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника

Известковый налет можно убрать из кранов всего за 5 минут.

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Очистка крана от налета / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отмыть известковый налет из крана

Какие продукты убирают налет

Кран в ванной комнате часто становится грязным. Чаще всего на нем появляется известковый налет, который очень трудно отмыть. В то же время, если оставить известковый налет неочищенным, он может стать рассадником бактерий.

Главред решил разобраться, как очистить кран от налета.

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Что убирает известковый налет из крана

Эксперты по уборке Diamond Home Support поделились, что избавиться от известкового налета с крана очень легко, если использовать лимон, пишет express.co.uk.

"Кислые свойства лимонов делают их очень эффективными в расщеплении известкового налета и восстановлении блеска кранов. Нанося лимон непосредственно на пораженные участки и позволяя ему творить чудеса, известковый налет можно удалить без использования агрессивных химических средств для чистки", - отметили они.

Эксперты добавили, что лимонный сок содержит вещество под названием лимонная кислота, которая является достаточно сильной, чтобы растворить минералы в известковом налете и ослабить пятно.

Как чистить краны лимоном

Наденьте перчатки, а затем разрежьте лимон пополам. Выдавите одну половинку лимона на любые пятна на кране. Потрите кусочек лимона по всему крану, чтобы убедиться, что вы добрались до любого уголка или щели.

Подождите несколько минут, чтобы дать лимонной кислоте немного времени расщепить известковый налет.

Используя старую зубную щетку потрите пятна на кране. После этого промойте участок теплой водой, высушите его.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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