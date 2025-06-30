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Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки

Мария Николишин
30 июня 2025, 04:30
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Простая смесь может сделать затирку в ванной комнате блестящей и чистой.
Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки
Как очистить швы между плиткой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему швы между плиткой становятся грязными
  • Как приготовить домашнее средство для отбеливания

Белая затирка между плиткой в ванной комнате часто покрывается серым налетом, который вызван плесенью и грибком. Из-за этого швы трудно очистить.

Главред решил разобраться, как легко помыть швы между плиткой.

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Средство для мытья швов между плиткой

Эксперт по уборке Керри Хейл говорит, что один простой предмет домашнего обихода может иметь решающее значение и защитить затирку от будущих пятен, пишет express.co.uk.

"Волшебным средством является пищевая сода, которая в сочетании с перекисью водорода является мягкой, эффективной и бюджетной. В отличие от агрессивных химических средств для чистки, она не повредит плитку и не будет выделять сильных паров", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что пищевая сода - это мягкий абразив, который удаляет грязь и нейтрализует запахи, а перекись водорода имеет сильные отбеливающие и дезинфицирующие свойства.

Как помыть швы между плиткой содой

Смешайте соду и перекись водорода до образования густой пасты.

Используя старую зубную щетку или небольшую щетку для чистки, щедро нанесите пасту на линии затирки, убедившись, что она полностью покрывает все загрязненные участки.

Оставьте ее действовать по меньшей мере на пять минут, чтобы ингредиенты могли расщепить плесень, грибок или мыльный налет.

Затем потрите щеткой с жесткой щетиной и вытрите остатки влажной тряпкой.

Как сохранить затирку между плиткой чистой

По словам эксперта, стоит придерживаться нескольких простых привычек, чтобы сохранить швы между плиткой чистыми:

  • Протирание плитки и затирки полотенцем после каждого душа удаляет лишнюю влагу и предотвращает появление плесени.
  • Обеспечение хорошей вентиляции также поможет ванной комнате быстрее высохнуть.
Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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