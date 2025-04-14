Чем можно отмыть плитку на кухне от жира: простой и очень хороший способ

Вы узнаете, как лучше всего очистить жирную кухонную плитку, если попробуете на практике способ, для которого понадобятся всего три компонента.

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Как вывести жир с плитки, чтобы она стала чистой и блестящей / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

Чтобы отмыть плитку, понадобятся всего три компонента

Есть способ, как хорошо убрать разводы, которые остаются на плитке

Хозяйки хорошо знают, как быстро загрязняется плитка на кухне. Готовить приходится очень часто, а мыть кухню ежедневно практически невозможно. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть застарелый жир на плитке на кухне. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как сделать средство для мытья кухонной плитки, и каким образом ее можно хорошо отмыть.

Как лучше всего очистить жирную кухонную плитку

Делаем раствор

Для начала берем миску и насыпаем в нее 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки средства для мытья посуды и 10 капель эфирного масла. Нужно все тщательно перемешать, чтобы получилась паста.

Наносим пасту на плитку и ждем

Губкой наносим пасту на грязную плитку. Пасту можно нанести и на места вокруг газовой плиты и столешницу.

Оставляем пасту на 10 минут на кухонной плитке, чтобы размягчился жир.

Моем кухонную плитку

Спустя 10 минут берем губку, смачиваем ее в горячей воде, и начинаем чистить плитку. Для того, чтобы почистить межплиточные швы от жира, можно использовать зубную щетку.

Смываем пасту с плитки

Далее нужно смыть пасту с плитки. Делаем это несколько раз, мягкой губкой. Каждый раз нужно хорошо промыть губку под проточной водой.

Убираем разводы с кухонной плитки

Чтобы на плитке не оставалось разводов после мытья, нужно сделать раствор: смешать уксус с водой в равных пропорциях, обрызгать плитку, и протереть ее влажной чистой тканью.

После этого плитку надо вытереть насухо.

В итоге ваша кухонная плитка снова станет чистой.

Смотрите видео, как быстро и просто отмыть кухонную плитку от жира:

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Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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