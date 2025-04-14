Чем можно отмыть плитку на кухне от жира: простой и очень хороший способ

Что интересного в материале:
- Чтобы отмыть плитку, понадобятся всего три компонента
- Есть способ, как хорошо убрать разводы, которые остаются на плитке
Хозяйки хорошо знают, как быстро загрязняется плитка на кухне. Готовить приходится очень часто, а мыть кухню ежедневно практически невозможно. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть застарелый жир на плитке на кухне. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как сделать средство для мытья кухонной плитки, и каким образом ее можно хорошо отмыть.
Как лучше всего очистить жирную кухонную плитку
Делаем раствор
Для начала берем миску и насыпаем в нее 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки средства для мытья посуды и 10 капель эфирного масла. Нужно все тщательно перемешать, чтобы получилась паста.
Наносим пасту на плитку и ждем
Губкой наносим пасту на грязную плитку. Пасту можно нанести и на места вокруг газовой плиты и столешницу.
Оставляем пасту на 10 минут на кухонной плитке, чтобы размягчился жир.
Моем кухонную плитку
Спустя 10 минут берем губку, смачиваем ее в горячей воде, и начинаем чистить плитку. Для того, чтобы почистить межплиточные швы от жира, можно использовать зубную щетку.
Смываем пасту с плитки
Далее нужно смыть пасту с плитки. Делаем это несколько раз, мягкой губкой. Каждый раз нужно хорошо промыть губку под проточной водой.
Убираем разводы с кухонной плитки
Чтобы на плитке не оставалось разводов после мытья, нужно сделать раствор: смешать уксус с водой в равных пропорциях, обрызгать плитку, и протереть ее влажной чистой тканью.
После этого плитку надо вытереть насухо.
В итоге ваша кухонная плитка снова станет чистой.
Смотрите видео, как быстро и просто отмыть кухонную плитку от жира:
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Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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