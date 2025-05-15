Как убрать вмятины от мебели на ковре: хитрый трюк, о котором мало кто знает

Вмятины на ковре можно убрать за считанные минуты.

https://glavred.info/lifehack/kak-ubrat-vmyatiny-ot-mebeli-na-kovre-hitryy-tryuk-o-kotorom-malo-kto-znaet-10665053.html Ссылка скопирована

Как выровнять ковер / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выровнять ковер после мебели

Почему на ковер кладут кубики льда

Тяжелая мебель, которая стоит на одном месте в течение длительного времени, может оставлять следы на коврах. Такие вмятины трудно удалить, если не знать, как правильно это сделать.

Главред решил разобраться, как быстро убрать вмятины на ковре.

видео дня

Что может убрать вмятины с ковра

Как пишет express.co.uk, улучшить внешний вид ковра можно с помощью обычных кубиков льда.

"Кубики льда абсолютно бесплатны, и многие уже имеют их в морозилке. Хотя они чаще используются для охлаждения напитков, их также можно использовать для уборки дома, и они особенно эффективны против надоедливых вмятин на ковре", - говорится в сообщении.

Как кубиками льда убрать вмятины на ковре

По словам экспертов, кубики льда нужно положить на вмятины и подождать, когда они растают. Холодная вода увлажнит волокна и они начнут расправляться.

Когда лед растает, вытрите лишнюю влагу полотенцем, потрите вмятину ложкой или мягкой щеткой, чтобы разрыхлить волокна, и дождитесь, когда ковер высохнет.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред