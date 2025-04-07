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Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Андрей Ганчук
7 апреля 2025, 18:31
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Если вы не знаете, как самостоятельно провести глубокую чистку ковра, попробуйте способ, для которого не понадобится дорогих средств.
ковер
Как можно почистить очень грязный палас, чтобы стал, как новый / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

  • Как постирать ковер дома без химии
  • Как высушить ковер после очистки

Ковер очень быстро загрязняется, а почистить его становится не самой простой задачей. Зачастую чистку нужно проводить в несколько этапов, и далеко не факт, что удастся все отмыть. Поэтому у многих возникает вопрос, чем можно постирать ковер в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала, как постирала свой ковер, который во время чистки не пришлось даже снимать с пола.

Какое лучшее решение для чистки ковров

Чистим ковер от шерсти и пыли

Для начала нужно очистить ковер фуминатором, чтобы удалить пыль с внешней стороны. Такой способ хорошо подойдет и в том случае, если дома есть животные, поскольку убирает шерсть с ковров.

После этого пылесосим ковер.

Делаем пасту для очистки ковра

После этого берем уксус, соду, стиральный порошок и миску.

Наливаем на треть в стакан уксус 9%. Добавляем 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку порошка, все перемешиваем, и добавляем еще 2 столовые ложки горячей (но не кипятка) воды. Все тщательно перемешиваем. Раствор готов. Заливаем его в пульверизатор.

Наносим раствор на ковер

Наносим пасту на ковер и оставляем так постоять где-то на 15 минут. После этого берем губку и тазик с чистой водой, и протираем ковер сверху.

Если ковер не сильно грязный, можно просто стряхнуть раствор щеткой. Но если ковер загрязненный, все нужно вымывать чистой водой.

Выносим ковер на улицу или балкон

Оставляем ковер на солнце, чтобы высох. Когда ковер высохнет, будет чистым и как новым.

Смотрите видео, как отстирать пыльный ковер в домашних условиях:

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Кто такая Elena Matveeva?

Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.

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