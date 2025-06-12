Микроволновка будет сиять: один ингредиент из кухни уберет самый стойкий жир

Вы узнаете:
- Как готовить раствор и сколько его греть
- Почему именно уксус, а не сода или лимон
- Что добавить в воду после обработки паром после обработки паром
Остатки пищи, жир и запахи - обычное явление после разогрева блюд в микроволновке без крышки. Один неудачный обед - и техника требует тщательной очистки.
Главред решил выяснить, как легко и без химии вернуть микроволновке чистоту.
Своим проверенным методом поделилась опытная хозяйка Светлана. Она подчеркивает: если микроволновую печь не мыть регулярно, это не только вредит внешнему виду, но и сокращает срок службы прибора.
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Как отмыть микроволновку в домашних условиях
- Возьмите глубокую стеклянную или керамическую миску, подходящую для микроволновой печи.
- Налейте 200 мл воды и добавьте 3 столовые ложки уксуса.
- Поставьте миску в микроволновку, включите максимальную мощность на 5-10 минут.
- После завершения процесса осторожно выньте миску, а также другие съемные элементы - тарелку и подставку. К водно-уксусному раствору добавьте немного средства для мытья посуды.
- Используйте эту смесь для мытья внутренних поверхностей микроволновки губкой.
- Затем протрите все чистой водой и насухо салфеткой.
Светлана отмечает, что благодаря действию пара жир и грязь легко отстают даже из труднодоступных мест. Однако важно не забыть о финальной очистке, чтобы не осталось моющих средств, особенно если вы часто разогреваете детскую еду.
Как отмыть микроволновую печь смотрите в видео на ютуб-канале "Мир советов".
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О ютуб канале "Мир советов"
Автор канала - Светлана. На этом канале она публикует полезные советы, лайфхаки, креативные идеи (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.
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