Запах секонд-хенда исчезнет мгновенно: копеечный лайфхак с простым раствором

Подготовьте простой домашний раствор и забудьте о запахе секонд-хенда навсегда.

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Как вывести неприятный запах из секонд-хенда простым способом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Чем нашатырь лучше стирального порошка

Как долго держать вещи в растворе

Что сделать после замачивания для наилучшего эффекта

Покупать вещи всегда приятно, особенно если это качественная брендированная одежда по доступной цене, как в секонд-хенде. Однако многие сталкиваются с проблемой специфического запаха, который остается даже после стирки.

Главред решил разобраться, как эффективно и недорого избавиться от запаха из вещей из секонд-хенда.

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Как оказалось, в этом поможет простой раствор, о котором рассказали в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1". В программе поделились проверенным способом, который позволяет нейтрализовать даже стойкий запах химии.

Что нужно

1 флакон нашатырного спирта (аммиак);

5-6 литров теплой воды;

Емкость для замачивания одежды.

Инструкция

Добавьте флакон нашатырного спирта в воду.

Хорошо размешайте раствор.

Замочите вещи с неприятным запахом в растворе на 5-6 часов.

Высушите одежду на открытом воздухе - запах аммиака исчезнет вместе с запахом секонд-хенда.

После этого постирайте вещи привычным способом.

В видео "Сніданку з 1+1" отмечается, что этот метод действительно работает и не требует больших затрат. К тому же, нашатырь есть практически в каждой домашней аптечке.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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