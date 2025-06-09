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Запах секонд-хенда исчезнет мгновенно: копеечный лайфхак с простым раствором

Руслан Иваненко
9 июня 2025, 19:06
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Подготовьте простой домашний раствор и забудьте о запахе секонд-хенда навсегда.
Одежда
Как вывести неприятный запах из секонд-хенда простым способом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем нашатырь лучше стирального порошка
  • Как долго держать вещи в растворе
  • Что сделать после замачивания для наилучшего эффекта

Покупать вещи всегда приятно, особенно если это качественная брендированная одежда по доступной цене, как в секонд-хенде. Однако многие сталкиваются с проблемой специфического запаха, который остается даже после стирки.

Главред решил разобраться, как эффективно и недорого избавиться от запаха из вещей из секонд-хенда.

Вам также может быть интересно: О "золотом правиле" знают единицы: какую одежду обязательно стирать наизнанку.

Как оказалось, в этом поможет простой раствор, о котором рассказали в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1". В программе поделились проверенным способом, который позволяет нейтрализовать даже стойкий запах химии.

Что нужно

  • 1 флакон нашатырного спирта (аммиак);
  • 5-6 литров теплой воды;
  • Емкость для замачивания одежды.

Инструкция

  • Добавьте флакон нашатырного спирта в воду.
  • Хорошо размешайте раствор.
  • Замочите вещи с неприятным запахом в растворе на 5-6 часов.
  • Высушите одежду на открытом воздухе - запах аммиака исчезнет вместе с запахом секонд-хенда.
  • После этого постирайте вещи привычным способом.

В видео "Сніданку з 1+1" отмечается, что этот метод действительно работает и не требует больших затрат. К тому же, нашатырь есть практически в каждой домашней аптечке.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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