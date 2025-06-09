Запах секонд-хенда исчезнет мгновенно: копеечный лайфхак с простым раствором

Вы узнаете:
- Чем нашатырь лучше стирального порошка
- Как долго держать вещи в растворе
- Что сделать после замачивания для наилучшего эффекта
Покупать вещи всегда приятно, особенно если это качественная брендированная одежда по доступной цене, как в секонд-хенде. Однако многие сталкиваются с проблемой специфического запаха, который остается даже после стирки.
Главред решил разобраться, как эффективно и недорого избавиться от запаха из вещей из секонд-хенда.
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Как оказалось, в этом поможет простой раствор, о котором рассказали в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1". В программе поделились проверенным способом, который позволяет нейтрализовать даже стойкий запах химии.
Что нужно
- 1 флакон нашатырного спирта (аммиак);
- 5-6 литров теплой воды;
- Емкость для замачивания одежды.
Инструкция
- Добавьте флакон нашатырного спирта в воду.
- Хорошо размешайте раствор.
- Замочите вещи с неприятным запахом в растворе на 5-6 часов.
- Высушите одежду на открытом воздухе - запах аммиака исчезнет вместе с запахом секонд-хенда.
- После этого постирайте вещи привычным способом.
В видео "Сніданку з 1+1" отмечается, что этот метод действительно работает и не требует больших затрат. К тому же, нашатырь есть практически в каждой домашней аптечке.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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