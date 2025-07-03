Как очистить казан от сильного нагара: способ, о котором многие не знают

Что интересного:
- Очищать можно сразу и сковороду, и казан
- Сковороду и казан нужно кипятить 3 часа
- Результат должен порадовать, но есть нюансы
У многих дома есть сковородки и казаны с сильным нагаром. Одни их выбрасывают, другие – пытаются восстановить. И когда мы освежить посудину, возникает вопрос, как очистить казан от нагара снаружи. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала For dinner tv показала, как попробовала вскипятить казан и сковородку, и что из этого вышло.
Как очистить казан от старого жира и нагара
Что нам понадобится
100 грамм стирального порошка, моющее средство, и половинка хозяйственного мыла. Ставим на плиту казан с водой, добавляем в него все эти средства, а после того опускаем казан и/или сковороду, как сделала автор.
Кипятим сковородки и казан
Кипятить нужно около 1,5-2 часов. Когда пройдет нужное время, проверяем эффект: пробуем счищать нагар ножом, как показывает блогер. У автора заметно, что нагар от сковородок и казана отчищается.
Отправляем кипятиться сковородку и казан еще на 1,5 часа
После того, как пройдет еще 1,5 часа, можно снова пробовать очищать посудины.
Автор прокипятила сковородку и казан целых 3 часа.
Как результат – казан удалось полностью отчистить, а сковороду – примерно на 70%.
Смотрите видео, как отмыть казан и сковороду от старого нагара:
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Об источнике: For dinner tv
For dinner tv – канал на YouTube, на котором автор делится рецептами блюд и полезными советами для домохозяек. У канала более 5,6 млн просмотров, говорится в описании.
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