Как очистить казан от сильного нагара: способ, о котором многие не знают

Вы узнаете, как очистить казан от нагара и жира в домашних условиях, если попробуете простой и легкий способ с порошком, мылом и моющим средством.

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Чем отмыть копоть и нагар с казана и сковороды / Скриншот YouTube

Что интересного:

Очищать можно сразу и сковороду, и казан

Сковороду и казан нужно кипятить 3 часа

Результат должен порадовать, но есть нюансы

У многих дома есть сковородки и казаны с сильным нагаром. Одни их выбрасывают, другие – пытаются восстановить. И когда мы освежить посудину, возникает вопрос, как очистить казан от нагара снаружи. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала For dinner tv показала, как попробовала вскипятить казан и сковородку, и что из этого вышло.

видео дня

Как очистить казан от старого жира и нагара

Что нам понадобится

100 грамм стирального порошка, моющее средство, и половинка хозяйственного мыла. Ставим на плиту казан с водой, добавляем в него все эти средства, а после того опускаем казан и/или сковороду, как сделала автор.

Кипятим сковородки и казан

Кипятить нужно около 1,5-2 часов. Когда пройдет нужное время, проверяем эффект: пробуем счищать нагар ножом, как показывает блогер. У автора заметно, что нагар от сковородок и казана отчищается.

Отправляем кипятиться сковородку и казан еще на 1,5 часа

После того, как пройдет еще 1,5 часа, можно снова пробовать очищать посудины.

Автор прокипятила сковородку и казан целых 3 часа.

Как результат – казан удалось полностью отчистить, а сковороду – примерно на 70%.

Смотрите видео, как отмыть казан и сковороду от старого нагара:

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Об источнике: For dinner tv For dinner tv – канал на YouTube, на котором автор делится рецептами блюд и полезными советами для домохозяек. У канала более 5,6 млн просмотров, говорится в описании.

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