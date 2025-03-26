Как убрать толстый слой нагара на сковороде: простой и очень эффективный способ

Каждая хозяйка знает, что нагар, который образовался на старой сковороде, очень сложно отчистить. Многолетний слой серьезно прикипел к посуде, поэтому для очищения нужно прибегнуть к нестандартным методам. Как очистить многолетний нагар на сковороде и какое средство для этого понадобится, мы расскажем в нашем материале.
Автор YouTube-канала SlivkiShow пошагово показал, как очищать старую сковороду от сильного нагара, поделившись своим способом.
Как очистить нагар со старых сковородок
Понадобится раствор аммика
Для начала в аптеке нужно приобрести 10% раствор аммиака. Он продается в баночках. Раствор понадобится в качестве средства, которое будет очищать сковороду.
Кроме того, надо найти пакет, в который полностью поместится сковорода.
Кладем сковородку в пакет с аммиаком
У аммиака очень едкий запах, поэтому обязательно все это нужно делать вдали от людей и животных, а саму сковороду в пакете после обработки оставить в недоступном для всех месте.
Берем пакет большого размера, кладем в него сковороду и заливаем все внутри раствором аммиака. Всю бутылочку полностью выливаем в пакет. Плотно завязываем пакет, как на видео, обматывая ручку изолентой или скотчем, чтобы ничего не вылилось.
Оставляем сковороду в пакете на двое суток в недоступном для всех месте.
Снимаем слой нагара
Когда прошло нужное время, проверяем сковородку. Нагар должен сниматься слоями. Финальную очистку можно сделать щеткой для кастрюль.
Вымываем, очищаем сковороду, и смотрим результат. Сковорода должна стать чистой, блестящей и как новой.
Смотрите видео, как удалить застарелый слой нагара со сковородки:
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