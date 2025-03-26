Как убрать толстый слой нагара на сковороде: простой и очень эффективный способ

Вы узнаете, как можно очистить нагар даже с самой старой сковорода, если попробуете на практике способ, для которого понадобятся аммиак и целлофановый пакет.

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Как убрать застарелый нагар со сковороды без особых затрат / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что нагар, который образовался на старой сковороде, очень сложно отчистить. Многолетний слой серьезно прикипел к посуде, поэтому для очищения нужно прибегнуть к нестандартным методам. Как очистить многолетний нагар на сковороде и какое средство для этого понадобится, мы расскажем в нашем материале.

Автор YouTube-канала SlivkiShow пошагово показал, как очищать старую сковороду от сильного нагара, поделившись своим способом.

Как очистить нагар со старых сковородок

Понадобится раствор аммика

Для начала в аптеке нужно приобрести 10% раствор аммиака. Он продается в баночках. Раствор понадобится в качестве средства, которое будет очищать сковороду.

Кроме того, надо найти пакет, в который полностью поместится сковорода.

Кладем сковородку в пакет с аммиаком

У аммиака очень едкий запах, поэтому обязательно все это нужно делать вдали от людей и животных, а саму сковороду в пакете после обработки оставить в недоступном для всех месте.

Берем пакет большого размера, кладем в него сковороду и заливаем все внутри раствором аммиака. Всю бутылочку полностью выливаем в пакет. Плотно завязываем пакет, как на видео, обматывая ручку изолентой или скотчем, чтобы ничего не вылилось.

Оставляем сковороду в пакете на двое суток в недоступном для всех месте.

Снимаем слой нагара

Когда прошло нужное время, проверяем сковородку. Нагар должен сниматься слоями. Финальную очистку можно сделать щеткой для кастрюль.

Вымываем, очищаем сковороду, и смотрим результат. Сковорода должна стать чистой, блестящей и как новой.

Смотрите видео, как удалить застарелый слой нагара со сковородки:

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Что такое SlivkiShow? SlivkiShow – канал на YouTube, тематика которого – интересные и познавательные видео каждую неделю. У канала более 5 миллиардов просмотров и 21 млн подписчиков, указано в описании.

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