Как защитить кран от накипи: дедовский метод, который работает на все 100%

С накипью нелегко справиться, если не знать простого и эффективного лайфхака.

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Чем натереть кран, чтобы не образовывалась накипь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как можно предотвратить накипь на сантехнике

Для чего натирать кран свечой

Накипь на кранах довольно часто смущает хозяек, ведь из-за постоянного использования жесткой воды ее достаточно сложно отмыть. Однако можно легко предотвратить образование налета.

Главред узнал, что в этом поможет обычная свеча. Лайфхаком с ее использованием поделилась в соцсети TikTok украинский блогер Диана Головец.

видео дня

Смотрите видео, как защитить краны от накипи:

По ее словам, нужно обычной свечой натереть сантехнику так, чтобы втереть в ее поверхность воск. Далее с помощью тряпки из микрофибры надо отполировать кран так, чтобы он снова блестел.

"После этого, когда вода снова будет попадать на ваши краны, она просто будет сама стекать вниз", - утверждает блогерша.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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