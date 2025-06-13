Справится даже ребенок: один предмет за секунды очистит слив от волос за секунды

Это очень простой лайфхак, который очистит слив в ванной за считанные секунды.

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Как очистить канализационный слив в ванной / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, pixabay

Вы узнаете:

Чем можно очистить слив от волос дома

Как очистить слив с помощью трубочки

Какой раствор очистит канализационный слив от грязи

Засоренный канализационный слив в ванной - проблема едва ли не каждого хозяина и хозяйки. Это не только не дает сливаться воде, но и становится настоящим рассадником бактерий.

Больше всего проблем возникает, если в вашем доме есть женщина или девушка с длинными волосами. Пряди запутываются и образуют целый клубок в сливе. Этот клубок трудно достать без помощи сантехников. Но если вы знаете один простой лайфхак, то вам будет ненужна посторонняя помощь и дорогая химия для очистки сливов, которая может навредить здоровью.

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Главред рассказал, как с помощью обычной коктейльной трубочки очистить слив за считанные секунды. Это такой простой метод, что с ним справится даже ребенок.

Как очистить слив от волос

Вам нужно взять длинную коктейльную трубочку. Нужна именно длинная, обычная короткая от сока не подойдет.

Вдоль трубочки следует сделать несколько диагональных надрезов. После этого нужно засунуть трубочку в слив как можно глубже, немного прокрутить и вытащить. Вы сразу заметите, как за эти надрезы будут цепляться волосы, которые там застряли.

Смотрите видео о том, как очистить слив от волос:

Это можно повторить несколько раз. После этого для дополнительного и лучшего эффекта можно засыпать в слив соду и залить уксус. Такая смесь считается настоящим аналогом всем известного средства "Крот".

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