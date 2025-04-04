Лучшее средство без химии: как отпугнуть пауков и жуков в домашних условиях

В Украину пришло потепление, а это значит, что начинается период пауков и жуков. Они залазят и в квартиры, и в дома. Но избавиться от них возможно. Express.co.uk рассказывает, что отпугивает насекомых.
Есть замечательный фрукт, запах которого очень боятся насекомые. Этот метод безопасен и еще и придаст вашему жилью приятный аромат. Его можно использовать даже во всем доме.
Даже с открытыми окнами в вашем доме не будет насекомых, если вы используете апельсин. В обычные чистящие средства нужно добавить всего несколько капель апельсинового масла. Во время уборки особое внимание следует уделить окнам, дверям и стенам. То есть тем местам, через которые могут попадать насекомые в помещение.
Отмечается, что вредители боятся не только запаха цитрусовых. Использовать можно еще и масло перечной мяты. Несколько капель такого масла можно нанести на ватные диски. Их следует положить возле дверей и окон, чтобы защитить дом от насекомых.
Эти запахи также не любят грызуны, поэтому это станет еще и отличной защитой от крыс и мышей.
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