От пятен не останется и следа: как очистить подушку без стиральной машины

Для очистки подушки от грязи и желтых пятен вам понадобится только пищевая сода.

https://glavred.info/lifehack/ot-pyaten-ne-ostanetsya-i-sleda-kak-ochistit-podushku-bez-stiralnoy-mashiny-10660730.html Ссылка скопирована

Как очистить подушки без стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Чуть ли не на каждой подушке рано или поздно появляются желтые пятна от пота, слюны, средств для волос или другой грязи. Не всегда эти подушки можно стирать в стиральной машине. Но даже если и можно, то со временем такая подушка очень быстро потеряет свой объем, а наполнитель может сбиться. Express.co.uk рассказывает о том, как легко очистить подушку от пятен без стиральной машины.

На помощь придет всем известная пищевая сода, которая есть на кухне чуть ли не у каждой хозяйки. Сода может поглощать любую влагу или запахи, чем освежит ткань подушек. Она также способна расщепить жирные пятна от пота или подкожного сала.

Как почистить подушки без стиральной машины

Вам необходимо наполнить тазик или ванну теплой водой. Туда следует добавить пищевую соду и стиральный порошок. Подушку следует положить в этот раствор и оставить на ночь или на несколько часов.

видео дня

После этого нужно слить грязную воду и наполнить тазик чистой водой. Прежде чем погружать подушку в чистую воду, на нее нужно нажать, чтобы выжать лишнюю влагу. После этого подушки можно сушить.

Если вы не хотите использовать воду, а пятна на ваших подушках минимальны, то можно просто посыпать пятно пищевой содой и оставить на 30 минут. После этого подушку следует пропылесосить и ею уже можно пользоваться. Однако лучшим вариантом будет, если вы вывесите ее под солнечные лучи для дополнительной свежести.

Кстати, ультрафиолетовые лучи солнечного света имеют естественные антигрибковые свойства, могут уничтожать бактерии, споры плесени, пылевых клещей. Тепло также испарит влагу и пот.

Вас также заинтересует:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред