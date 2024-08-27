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Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

Юлия Закрепа
27 августа 2024, 18:21
89
Что нужно делать с черешней осенью и когда нужно обрезать ее - опытные специалисты поделились полезными советами.
Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что будет, если не обрезать черешню вовремя и для чего на самом деле нужно делать такую процедуру - Главред собрал полезные советы опытных садоводов об уходе за деревьями черешни и вишни.

Специалисты отмечают, что своевременная обрезка ветвей черешни не только правильно сформирует крону, но и отлично повысит урожай следующего года. Такая процедура поможет дереву устойчивее переносить перепады температуры и может снизить вероятность заражения многими инфекциями.

Когда лучше обрезать черешню весной или осенью

Обычно срок обрезки черешни или вишни зависит от особенностей климата, где именно расположены деревья. Специалисты советуют, что для таких процедур стоит дождаться похолодания, а лучше всего делать это в ноябре. Известно, что листья с деревьев начинают опадать, когда движение сока внутри стволов очень замедляется. Поэтому садоводы отмечают, что обрезка ветвей в этот период будет лучшей, ведь не будет иметь травматических последствий для самих деревьев. Спилы на ветвях успеют "зажить" до первых заморозков. Опытные специалисты советуют, что обрезку для деревьев следует проводить в солнечный день, чтобы на ветвях не началось инфицирование мест, а место среза было подсушено солнцем.

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Обязательно необходимо перед началом обрезки подготовить инструменты, ведь они должны быть острыми и продезинфицированы. Для этого понадобятся: секатор, сучкорез и садовая пила. Также специалисты рекомендуют обработать лезвия разведенной марганцовкой или спиртом, а на свежие срезы стоит нанести садовый вар.

Считается, что обрезать верхушки черешни надо весной, летом, осенью и даже можно зимой. Садоводы считают, что такая процедура эффективно поддержит состояние дерева и гарантирует отличную урожайности каждого следующего года. Если это делать каждый год, тогда черешня удивит своей бешеной урожайностью.

Можно ли обрезать черешню в ноябре

Всем известно, что черешня быстро растет, кстати рост ее происходит как вверх, так и вниз. Поэтому, обрезка имеет серьезное значение для черешни, к тому же стоит ее проводить каждый год. Некоторые специалисты считают, что лучше всего делать обрезку плодовых деревьев в благоприятные дни этой осенью по лунному календарю:

  • Сентябрь: 2, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.
  • Октябрь: 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.
  • Ноябрь: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29.

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