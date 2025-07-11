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Полковника СБУ Воронича могли "публично казнить": NYT выяснил, чем он насолил РФ

Руслана Заклинская
11 июля 2025, 21:22
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Полковник СБУ Иван Воронич возглавлял "Пятое управление", которое сотрудничало с ЦРУ.
Полковника СБУ Воронича могли 'публично казнить': NYT выяснил, чем он насолил РФ
Полковник СБУ причастен к операциям на Курщине и ликвидации "Моторолы" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, полиция Киева

Что известно:

  • Полковник СБУ Воронич служил в элитном подразделении "Альфа"
  • Он причастен к ликвидации "Моторолы" и операции в Курской области РФ
  • Иван Воронич мог стать жертвой публичной казни, организованной РФ

Полковник СБУ Иван Воронич, который был застрелен киллером 10 июля в Киеве, входил в элитное подразделение Центра специальных операций "Альфа". Он причастен к ликвидации "Моторолы" и занимался операциями в "серой зоне". Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.

По информации издания, Иван Воронич имел многолетний опыт в СБУ, начав службу еще в середине 1990-х. Впоследствии он возглавил так называемое "Пятое управление" - подразделение, которое, по сообщениям, получало техническую и разведывательную поддержку от ЦРУ и специализировалось на сложных и рискованных спецоперациях.

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"По словам коллег, в годы после вторжения России полковник Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" между линиями фронта. Его подразделение сыграло ключевую роль в неожиданном нападении Украины на Курскую область России прошлым летом, в результате которого украинские войска оккупировали часть российской территории на восемь месяцев", - пишет издание.

Версия о "публичной казни" Воронича

Полковника Ивана Воронича застрелили в Киеве 10 июля. В Службе безопасности Украины подтвердили смерть своего сотрудника и заявили, что расследуют все обстоятельства трагедии, однако пока официальных версий причин убийства не озвучили.

В NYT также отметили, что власти пока не подтверждают причастность российских спецслужб, хотя не исключают такую возможность. Бывший глава СБУ Иван Баканов, который лично знал Воронича, отметил в комментарии изданию, что Воронич играл важную роль в борьбе с российской агрессией еще с 2014 года.

"Если мотивом является убийство на почве быта, это одно. Но это может быть публичная казнь, осуществленная россиянами, что является совсем другим и потребует комплекса немедленных мер от СБУ", - сказал Баканов.

Убийство Ивана Воронича - новости Украины

Напомним, 10 июля в Киеве в результате вооруженного нападения погиб полковник СБУ Иван Воронич, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Открыто уголовное производство по статье 348 УКУ - покушение на жизнь правоохранителя.

Убийство произошло в Голосеевском районе - тело с огнестрельными ранениями нашли возле подъезда. Разведчик Роман Червинский сообщил, что это было заказное убийство "вражеским киллером".

Как сообщал Главред, ранее спецслужбы РФ планировали убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко. Покушение планировалось символично - 2 мая, в годовщину событий 2014 года в Одессе, где Стерненко активно противодействовал планам создания "Бессарабской народной республики".

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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