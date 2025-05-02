"Я считаю это чудом": Стерненко лично рассказал о своем состоянии и деталях покушения

Нападающая выпустила несколько пуль в сторону Сергея Стерненко. Одна из них "прошила" бедро общественного деятеля.

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Новые подробности нападения на Стерненко / Коллаж: Главред, фото: Сергей Стерненко, скриншот из видео

Что известно:

1 мая произошло покушение на Сергея Стерненко

Нападающая несколько раз выстрелила в сторону Стерненко

Стерненко не получил тяжелых ранений

1 мая произошло покушение на украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. В прямом эфире он лично рассказал, как все произошло и в каком он состоянии.

Оказывается, это было уже четвертое покушение на жизнь Стерненко. Другие три состоялись в 2018 году. Активист нанял охрану после того, как был убит общественный деятель Демьян Ганул. В четверг, 1 мая, было ровно 7 лет с момента второго нападения. Сергей провел прямую трансляцию дома, после чего он вышел из дома, чтобы ехать по делам. В этот момент, выходя из дома, он услышал выстрелы.

видео дня

"Вчера меня охраняла смешанная группа. Первый человек, который выходил, это был мой охранник, за ним шел я, третий был "альфовец". "Альфовец" фактически вчера спас мне жизнь. Когда эта мразь начала стрелять, он выбил у нее из рук пистолет, повалил на землю, скрутил, задержал. Я уже тогда, получив ранение, залез в машину и дал водителю указание срочно ехать в больницу", - рассказал он.

Смотрите видео о покушении на Сергея Стерненко:

Новые сведения нападения на Стерненко / фото: скриншот

Уже в машине Стерненко наложил себе турникет. Оказалось, что пуля "прошила" правое бедро.

"Слава богу, ничего серьезного. Не задела кость, не задела крупные сосуды, немного задела мышцу и мягкие ткани. Фактически это такая царапина от пули и две дырки в джинсах", - говорит он.

В целом женщина выстрелила по меньшей мере трижды, говорит Стерненко. Одна из пуль пролетела через кофту охранника, но сам мужчина не пострадал. Также известно, что пули пробили два колеса, еще одна застряла в водительской двери, не пробила броню.

"Я считаю это чудом, что я получил такое незначительное ранение", - говорит он.

Оказалось, что эта женщина арендовала квартиру в том же доме, в котором жил Стерненко.

"Она бродила по дому, лазила по паркингу, в том числе и там, где паркуется мое авто. Нам ее поведение показалось подозрительным, но никто, наверное, не ожидал, что она будет так стрелять, ждать меня при выходе из дома", - говорит активист.

Сергей Стерненко также не верит в слова нападающей о том, что она якобы не знала о российском следе в этом заказе.

"Она говорит, что она имеет проблемы со здоровьем. Они якобы имеет проблемы с почками и ей нужен диализ, и ей пообещали пересадку почки, если она меня убьет. Сегодня она на суде сказала, что она думала, что ей задачу ставили "СБУшники". Я отвергаю это. Я твердо убежден, что ей ставили задачи представители российских спецслужб и она осознавала, что ей ставят задачи представители российских спецслужб. В конце концов, она даже в начале сделала заявление через своего адвоката, что она признается в преступлении, что она раскаивается и ее завербовали российские спецслужбы", - пояснил он.

Также активист отреагировал на упреки других людей, которые были недовольны стоимостью его бронированного автомобиля. Стерненко отметил, что его доходы позволяют ему приобрести такой автомобиль, но он был взят в аренду.

"Я видел комментарии некоторых шакалов, которые начали рассказывать, какое авто у Стерненко, авто бронированное и взятое в аренду, и если будет нужно я еще возьму, и мне безразлично на некоторых уникумов, что они там будут рассказывать. Пусть я буду лучше живой, целый и не нравиться некоторым существам, чем я буду мертвый, святой, героем и так далее", - сказал Стерненко.

Покушение на Сергея Стерненко - что известно

Напомним, 1 мая в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение - его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ. В СБУ подтвердили попытку убийства и обнародовали фото задержанной.

2 мая стали известны детали о нападавшей. Задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете.

По результатам обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Сергей Стерненко - бывший глава одесской ячейки "Правого сектора", известный борьбой против застройки Одессы. В 2018 году пережил три покушения, одно из которых закончилось смертью нападавшего, из-за чего самого Стерненко обвиняли в убийстве.

После начала полномасштабной войны Стерненко стал активным волонтером и основал фонд "Сообщество Стерненко", который обеспечивает ВСУ FPV-дронами. С 2022 года фонд передал военным более 176 тысяч дронов.

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